Raquel Hermida Leyenda es la esperanza de Nahir Galarza: la abogada, profesora en Derecho Penal y criminóloga feminista se suma a los defensores José Ostolaza y Pablo Sotelo de cara a la última instancia judicial que tiene la condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La nueva defensora encara una etapa con nuevos objetivos y estrategias para lograr jurisprudencia que incorpore la perspectiva de género. En este caso, afirma que hubo irregularidades en el proceso que juzgó y sentenció a la joven de Gualeguaychú.

En diálogo con UNO, la profesional afirmó que desde el inicio de la causa tuvo intenciones de trabajar junto a la defensa, pero los primeros abogados que asistieron a Galaza ni le contestaron los mensajes. Ahora agradece la “generosidad” de Ostolaza para poder “darle dos visiones diferentes, una de alguien como él que tiene mucha experiencia en el Derecho Penal, y otra de una bogada que tiene toda su experiencia en la temática de perspectiva de género”, señaló.

Leyenda explicó al respecto: “Cuando mucha gente pregunta qué es la perspectiva de género, no es otra cosa que es cumplir el artículo 16 de la Constitución nacional, con la igualdad ante la Ley. A nuestro criterio hemos advertido ciertas irregularidades en todo el proceso, y debido a eso nos parece muy oportuna la revisión de la causa”.

“Revisar una causa no significa pedir una absolución a ciegas, tampoco una reducción de condena a ciegas, sino analizar paso por paso desde el punto de vista criminalístico, criminológico, psicológico y psiquiátrico una causa. Por eso están convocados el profesor Raúl Torre, el doctor Enrique Stola y la licenciada Alicia Ángela Castro para conformar un equipo interdisciplinario de análisis del proceso penal”, agregó, quienes actuarán ad honorem.

La abogada recordó: “Fue público mi disentimiento con el actuar de la investigación a cargo del fiscal Rondoni Caffa, siempre critiqué abiertamente su investigación, su actuación ante los medios de comunicación que me parecía excesiva y absolutamente estigmatizante”.

Stola Enrique Stola.

Sobre los primeros pasos que están dando en esta etapa, indicó: “En este momento estamos trabajando criminalísticamente, psiquiátricamente y en breve comenzaremos con las pericias psicológicas a Nahir, que nunca fueron terminadas, porque las que existen en la causa son parciales, a nuestro criterio insuficientes en un proceso ni más ni menos que de un homicidio agravado”.

Asimismo, Leyenda explicó un objetivo central en la actuación de los nuevos profesionales, que trasciende el caso en sí: “Queremos que esta causa sea analizada en su integridad a los fines de decirle a la Corte que debe establecer la perspectiva de género a nivel nacional, como una manera de conducirse y que algunas frases que fueron escuchadas en el proceso no vuelvan a repetirse nunca más. Evidenciamos un machismo absoluto del fiscal, del jefe de fiscales, fue bastante doloroso para nosotros escuchar esas frases”, dijo, y aclaró: “Por supuesto que esto no corresponde únicamente a la provincia de Entre Ríos”.

“Lo que yo pretendo es una amplitud probatoria, no significa gritar la inocencia de alguien sin conocer una causa, sino analizar una causa, y no solo a la imputada sino el comportamiento de cada uno de los magistrados que actúan en el proceso”, agregó.

Consultada acerca de si la Corte Suprema de Justicia podría revocar el fallo condenatorio de Nahir Galarza por falta de perspectiva de género o por un erróneo análisis de pruebas, Leyenda dijo: “La Corte puede hacer lo que realmente le plazca desde ese punto de vista, si no fue bien juzgada. Queda claro que hubo irregularidades y estamos analizando cómo probarlas. Si no las hubiera encontrado, no hubiera aceptado el cargo”, aseguró.

En este sentido, cuestionó parte de la investigación: “Las pericias del juicio, desde el punto de vista psiquiátrico hay un análisis muy primario, muy insuficiente para hacer todo rápido. Incluso se le negó el acceso a varias personas a poder llevar a cabo una pericia completa. No es ir a la cárcel a ver a una imputada”.

Nahir La nueva abogada de Nahir apunta a incorporar la perspectiva de género.

Por ello el trabajo que están llevando adelante es tanto para revisar la calificación legal del hecho (las circunstancias, agravantes y atenuantes del homicidio) así como el procedimiento. “No queda claro si hubo o no vínculo (noviazgo entre Nahir y Fernando) porque no hubo una pericia real, ni un análisis de él ni de ella. Desaparecieron sorpresivamente elementos que podrían servir para analizar el vínculo”, lamentó Leyenda.

Por último, la abogada reiteró que “la perspectiva de género es hacer un juicio justo y que tengan todos, hombres, mujeres y disidencias, acceso a la misma Justicia. Me parece que desde el punto de vista de todos los ámbitos, no solo de la Justicia, sino mediáticamente, Nahir no fue tratada igualitariamente. Siempre se habla de ‘supuesto asesino’, esta no fue la situación de Nahir, que por ser joven, bonita, flaca, se la utilizó como la imagen de la maldad, para tratar de desvirtuar el femicidio y convertirlo en un tema de discusión entre parejas, para tapar la cantidad de femicidios que hay en el país”.

Dos años y medio

El 29 de diciembre de 2017 en horas de la madrugada, se produjo el asesinato de Fernando Pastorizzo, de 21 años, por dos balazos (uno por la espalda, otro de frente), prácticamente a quemarropa, en calle General Paz de Gualeguaychú. En la noche de ese día quedó detenida Nahir Galarza, de 19 años. En solo seis meses el caso llegó a juicio, y el 3 de julio de 2018 el Tribunal de Gualeguaychú condenó a la imputada a prisión perpetua, por Homicidio calificado por el vínculo.

A mediados de agosto de 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó el fallo. La defensa a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. En abril de este año, el STJ rechazó el planteo y sostuvo que en la causa hubo perspectiva de género. Finalmente, a inicios de junio la causa llegó a la Corte.

Su intervención en avances con la perspectiva de género

Raquel Leyenda ha actuado en diversas causas en las cuales logró “modificar la temática relacionada con la perspectiva de género, tanto en sede provincial como nacional”, contó a UNO.

“Logré incorporar la perspectiva de género en Lomas de Zamora, modificar la legítima defensa, modificar las excarcelaciones extraordinarias, la jurisprudencia de amenazas agravadas por el vínculo”, detalló.

Además, actúa como querellante en el caso de Stela Maris Sequeria, una mujer desaparecida, por el cual está imputado por femicidio su esposo, el reconocido abogado penalista Rubén Carrasone. “Vamos a tener el primer juicio por femicidio sin cuerpo y es el primer femicidio en tribunales federales”, destacó.

También representa a víctimas de violencia de género y delitos contra la identidad sexual (contra el actor Juan Darthés y el futbolista Alexis Zárate, entre otros).