Se cumplen dos años sin respuestas por los pescadores de La Paz desaparecidos

Cada día que pasa se pierde un poco más la esperanza de saber cuál fue el destino de Roberto Darío Godoy y Félix Omar Maldonado, los dos pescadores de La Paz, de cuya desaparición se cumplen hoy dos años. Las familias de ambos se encuentran desconsoladas y decepcionadas con la Justicia, ya que la investigación ha tenido dilaciones desde el inicio y falta de medidas que ayudaron a que la verdad escapara y los responsables de las ausencias estén impunes.

Los hombres, de 35 y 29 años respectivamente, salieron a pescar al río Paraná en la madrugada de aquel 6 de julio de 2017. Todo apunta a que lo que les haya sucedido desde aquella tarde de jueves obedece al accionar de una o más personas que les quitaron sus vidas. Sin embargo, la pesquisa a cargo del fiscal Facundo Barboza aún no tiene a ningún imputado, ni siquiera sospechoso oficial como para orientar la investigación.

Cuando al día siguiente ambos no regresaron a sus casas del barrio Puerto Márquez se hicieron las denuncias. Tanto Prefectura como familiares y conocidos de las víctimas salieron a recorrer el río y las islas para encontrarlos. Pero pasaban los días y crecían la angustia y la desesperación.

Una semana después se produjo el hallazgo de la canoa de los pescadores, lo cual descartó las hipótesis del extravío y del accidente náutico: la embarcación de madera fue hallada a la altura del kilómetro 762,5 del río Paraná, frente al puerto de La Paz. No estaba sobre el canal principal del río, sino que cuando ingresaban sobre los raigones en las islas inundadas donde está el malezal, a unos 20 metros, la encontraron sumergida y estaba amarrada a un árbol. No tenía rastros de haber sufrido golpes y tenía en su interior una gorra con visera, un cuello de polar y una linterna, no así los remos y los elementos para la pesca. Esto ya constituía un indicio fuerte sobre una situación violenta de la que Godoy y Maldonado habrían sido víctimas.

Pero además no había habido ninguna tormenta, y nadie creía en que hubieran sufrido un naufragio debido a que ambos sabían nadar y conocían cada isla y arroyo porque las recorrieron desde niños.

Durante aquellos días de búsqueda y falta de datos, comenzó a circular una versión extraoficial: que ambos pescadores fueron acusados de carneadas de animales en las islas, y por ello los ajusticiaron por mano propia.

Un episodio abonó esta teoría: un par de meses antes de las desapariciones los pescadores habían sido amenazados. Un día llegó Maldonado a su casa y le contó a su pareja que el puestero de una isla lo denunció en la comisaría por haber carneado una vaca. “No aparezcan más porque la próxima los fondeamos”, le habría afirmado.

Por eso, familiares de los desaparecidos le apuntaron a uno de los propietarios de tierras, justamente al dueño de la isla de la zona donde apareció la canoa, pero nunca fue implicado en la causa.

Pasaron las semanas y los meses y la investigación quedó en un letargo sin novedades, y cada vez menos esperanzas. Las marchas por justicia de las familias y allegados lograban mantener las desapariciones en estado público, con duras críticas al fiscal Barbosa, atento a la falta de movimientos para conocer el paradero de los pescadores.

Luego se identificó a alguien que desde un tiempo atrás se comentaba que tenía algo para decir. Se trataba de Juan Barrios, un isleño que afirmó haber presenciado una circunstancia extraña. Aunque en distintas oportunidades fue dando versiones con distintos matices, cuando el fiscal lo citó a declarar sostuvo lo esencial: que en la madrugada posterior a la desaparición de Godoy y Maldonado observó en el río una lancha en la que iba Pusetti, uno de los dueños de islas perjudicados por las carneadas, que llevaba a tiro un bulto. Luego aclaró que la embarcación era blanca y que remolcaba una canoa. Por lo sospechoso de la situación y por temor, el hombre regresó rápido a la costa y a su casa.

Barrios dijo que estaba junto a otros dos hombres, que luego fueron llamados a declarar en Fiscalía para corroborar esta versión. Pero ambos negaron haber estado en el lugar y hora mencionadas por el testigo. Ante esta contradicción, el fiscal imputó a Barrios por falso testimonio, y lo mantuvo detenido un par de días. Pero nadie comprende por qué el pescador iría a mentir y meterse en problemas. Tampoco queda claro cuál de los tres testigos miente, pero Barbosa decidió no creerle a Barrios.

Según informaron a UNO familiares de las víctimas, quienes tienen serias sospechas de que se trató de un doble homicidio, siguen yendo a preguntar a la Fiscalía si hay novedades en la causa, pero se van siempre con las manos vacías.

“Hemos ido a la Fiscalía, no hemos tenido respuestas del fiscal, y va muy lento. Él sabe a quién se apunta, hemos ido y por ahí nos sale con una cosa, que hay recompensa, que no hay, es todo mentira. El otro día fue mi mamá con mi hija, le dijo cosas que no le gustó al fiscal y nos echó”, dijo Estela Godoy, hermana de Roberto.

Luego, la mujer agregó: “Vamos a hacer otra marcha porque no hay respuestas. Queremos cambio de fiscal, porque esto ya es el colmo”.

De lo que están convencidos es que hay personas que tienen información y deberían hablar para romper con la impunidad. Y que la Justicia se ponga de su lado para poder comenzar a mitigar un poco tanto dolor.

Familia Godoy: “Es un dolor terrible estar sin saber de ellos”

La familia Godoy envió a UNO la siguiente carta: “Queremos pedir justicia por Roberto Darío Godoy y su amigo Omar Félix Maldonado que desaparecieron, se fueron a pescar el día jueves 06/07/17 y hasta el día de hoy no regresaron más, los familiares estamos muy destrozados y aún no tenemos ninguna respuesta de nada. Nosotros desde el fondo del alma pedimos ¡justicia! Queremos descansar tranquilos, dormir en paz, nosotros estamos todo el tiempo pensando en qué les pasó. Por favor ayúdennos a pedir justicia, que se sepa la verdad ¿Qué pasó con ellos, dónde están? ¿Por qué no los volvimos a ver más ? Es un dolor terrible estar sin saber de ellos, así que pedimos de todo corazón que nos den una respuesta, y que si los mataron, paguen los asesinos, ya en esta circunstancia no sabemos ni qué pensar. Pero los queremos encontrar, vivos o muertos, pero por favor queremos justicia, saber algo de ellos”.