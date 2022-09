San Benito: vivía con su ex a pesar de tener una perimetral y la golpeó

Una mujer fue encontraba por la policía con diversas lesiones en el rostro, producto de los golpes que le propinó su ex pareja. El violento hecho se registró este miércoles a las 20:30 horas en San Benito. Según supo UNO, el hombre contaba con restricción de acercamiento a la casa de su ex, aún así vivía en el mismo domicilio que la víctima y compartía espacios comunes, como la cocina. La medida cautelar no era controlada por nadie ya que el hombre no pudo ser notificado por la Policía en el domicilio que había fijado el agresor durante una audiencia en la Justicia.