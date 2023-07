Robo en una casa: madre con tres hijos quedó en la calle

Una madre y sus tres hijos no tienen donde ir, porque la casa donde vivían sufrió un robo violento. Fue desvalijada por delincuentes que le llevaron todo, y no conforme con esto, le rompieron, incendiaron y dañaron lo poco que le quedaba.

Escuela Lutero robaron U$S 9.000 dólares y $25.000

Desconsolada la mujer contó a UNO que delincuentes "qué podrían ser de la zona" le robaron muchos elementos del interior de su casa en la madrugada del miércoles. "Aprovecharon que tuve que ir hasta la casa de mi madre por un problema de salud, para que avanzaran y se llevaran todo".

robo vivienda marcela escalada.jpg

La mujer no puede volver a vivir porque a causa del hecho delictivo, le sustrajeron los cables de energía, le incendiaron parte de la vivienda, dañaron y rompieron lo que pudieron y de esa manera no se puede ocupar la casa.

"me entraron a robar a mí casa, me sacaron casi todo. Por lo que les aviso y pido por favor que no le compren nada", expresó la afectada para alertar: "Son unos ratas de mierda, y la denuncia ya está realizada en la comisaría 15°".

Insistió en marcar: "Por favor si andan vendiendo dos ventiladores industriales, un colchón de una plaza, un acolchado, no la compren. Reitero le robaron toda la ropa de mis chicos. De invierno y verano. Un espejo grande, un motor de la heladera, toda la instalación de luz, me sacaron los enchufe".

"Me dejaron un desastre y me prendieron fuego la cama de mis hijos", se lamentó.

Detalló que también le robaron toda la mercadería que tenía en los muebles, los platos, cubiertos y otros elementos necesarios para cocinar y alimentarse.

Por esta circunstancias no pueden volver a vivir a la casa y no tienen nada para abrigar o alimentar a los hijos que tienen14 años, un nene de 9 años y otra nena de 3 años de edad.

En el robo y vandalismo, al robar las canillas provocó que la casa internamente se inundara, inutilizando lo poco que quedaba.

Marcela autorizó a difundir su celular, para recibir ayuda y solidaridad: 343-4059723.