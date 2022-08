Robaron en un gimnasio de Paraná: la Policía sigue pistas

Según explicó a UNO el jefe de la comisaría 13°, Diego Luna, por la tarde de este viernes se avanzaba en investigaciones para dar con el paradero de los autores y de los elementos del botín aún no hallados.

El gimnasio no posee cámaras de seguridad, por lo que no se cuenta con imágenes de los ladrones de parte del propio local. Tampoco cuenta con alarma, así que por el momento no había testimonios de vecinos que hubieran escuchado o visto algo que los pusiera en alerta. Sí se estaban relevando cámaras de casas vecinas y locales de la zona, que podrían aportar imágenes que sirvan a orientar la pesquisa.

El comisario aseguró que disponen de "indicios" que guían la búsqueda policial, que está abocada, por ahora, a la zona del gimnasio,y que esperan tener avances concretos en las próximas horas. Trabaja personal de la comisaría 13° y de Criminalística.

El botín que se llevaron los ladrones se compuso de ropa deportiva, instrumentos de masajes, un ventilador de pie, un aire acondicionado portátil y un equipo de música.

Debido a la cantidad de elementos, la Policía supone que el robo podría haber sido cometido por más de dos personas. Sin embargo, la logística del atraco no fue muy sofisticada, ya que los ladrones abandonaron algunos de los objetos en el camino de huida. El equipo de música había sido arrojado al interior de una casa vecina y el ventilador fue también dejado en las inmediaciones. "Se llevaron lo que pudieron", coincidió el comisario Luna.

Por otra parte, según supo UNO, vecinos del barrio Santa Lucía y la zona habían mantenido justo este jueves por la noche una reunión con la comisaría 13° debido a la gran cantidad de robos que se vienen repitiendo últimamente en el área.

