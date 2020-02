Horas antes de la audiencia de remisión a juicio de la causa de corrupción por sobreprecios en la obra de asfaltado de 20 cuadras en la ciudad de Santa Elena, el imputado Daniel Rossi difundió un comunicado en el cual se defiende de la acusación y cuestiona al fiscal Santiago Alfieri, mencionando el femicidio impune de Gisela López. Esta mención indignó a la familia de la joven asesinada en abril de 2016, y repudiaron el uso político del nombre de Gisela por parte del intendente de Santa Elena.

“Quiero repudiar estas acciones del intendente actual, pedimos que deje de usar el nombre de Gisela”, dijo a UNO Gabriel López, hermano de la víctima.

Rossi está acusado por el delito de Peculado, por la presunta malversación de los fondos del plan Más Cerca durante la gestión 2011-2015, por lo cual la Fiscalía pediría más de cinco años de prisión. Los otros imputados son el empresario Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca).

En el comunicado, Rossi dijo que “la acusación tambalea y pende solo del capricho de una fiscalía que no ha dado respuestas a la sociedad de Santa Elena en el crimen de Gisela López, en muertes dudosas, en la violencia de los últimos años ejercida por las patotas amigas del poder, en la corrupción de funcionarios denunciados, en el enriquecimientos de personajes cercanos al poder".

daniel rossi.jpg Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, sigue teniendo problemas con la Justicia.

La respuesta de la familia López no se hizo esperar. Gabriel manifestó: “En la campaña pasada me pidió personalmente que me sumara a su partido político como hermano de Gislea, pero le dije que no, porque tenía que mantener una posición neutral en la causa de mi hermana. Rossi, en ese entonces, me dijo que cuando asumiera se iban a destapar varias ollas, me dijo que se iba a esclarecer el caso de mi hermana. Desde que asumió ni siquiera nos ha llamado, ni para poder viajar a la Corte Suprema a preguntar cómo está la causa”.

“Hizo uso de la imagen y el nombre de Gisela. Durante la campaña, en el canal 2 local dijo que era obvio que alguien del poder fue el autor. Él fue vicegobernador, si lo dice es porque tiene alguna prueba contundente para aportar en la Justicia”, reclamó el joven.

En este sentido, Gabriel López sostuvo que Rossi “tiene un problema legal y penal con Alfieri y lo tiene que subsanar con él, no tiene que involucrar lo político con un asesinato”.

gabriel lopez.jpg Gabriel López, hermano de Gisela.

“Él hizo un compromiso conmigo, yo tengo que ser neutro en la política, tengo que frenar esas cosas porque no son jodas”, manifestó el hermano de Gisela, y por último agregó: “Lo estoy esperando, ni siquiera un llamado he recibido”.

La causa por el femicidio de Gisela López se encuentra durmiendo el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la espera de ser tratada por los ministros, en la Secretaría Judicial Nº 3. Luego de la absolución de los acusados (Mario y Elvio Saucedo y Matías Vega, por falta de pruebas) en la Justicia provincial, la Fiscalía llevó la causa en queja al máximo tribunal del país. Todos saben que esta instancia puede llevar años.

Mientras, en los últimos días, funcionarias del nuevo Ministerio de la Mujer se comunicaron con la familia de Gisela, para expresar su acompañamiento, intentar el impulso de la causa en la Corte, y conseguir apoyo psicológico y psiquiátrico para el hermano menor de la familia, quien ha sufrido una grave crisis en su salud mental desde el femicidio, y no ha obtenido hasta ahora la ayuda necesaria.