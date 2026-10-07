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Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Denuncian el faltante de 140 vacunos de productores de Chajarí y hallan 78 vacas muertas en un campo de Curuzú Cuatiá, Corrientes.

7 de octubre 2026 · 08:53hs
Los productores damnificados son de Chajarí.

Los productores damnificados son de Chajarí.

Una denuncia por el faltante de aproximadamente 140 cabezas de ganado pertenecientes a productores de Chajarí dio lugar a una investigación en la provincia de Corrientes. Durante la inspección del establecimiento donde permanecía la hacienda, efectivos de la Policía Rural encontraron 78 vacas adultas muertas.

Según informó el diario El Litoral de Corrientes, el procedimiento se desarrolló en el establecimiento “La Emelina”, ubicado en Curuzú Cuatiá. El campo funciona habitualmente como lugar de pastoreo y recepción de animales de productores entrerrianos.

La presentación inicial planteaba la desaparición de la hacienda y un posible robo. Sin embargo, el hallazgo incorporó otro elemento a la investigación: una mortandad cuya causa todavía no fue determinada y que deberá ser esclarecida mediante los peritajes correspondientes.

Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

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La inspección del campo

Ante la cantidad de animales denunciados como faltantes, intervino la Fiscalía Rural y Ambiental. El fiscal Oscar Cañete dispuso un allanamiento y una inspección integral del establecimiento para avanzar en la búsqueda y establecer qué había ocurrido con el ganado.

Con esa orden, los efectivos comenzaron a recorrer a caballo y a pie los más de 18 potreros que componen el predio. En los primeros tres sectores inspeccionados contabilizaron los cuerpos de 78 vacas adultas, algunos en avanzado estado de descomposición y otros con signos de una muerte más reciente.

El operativo debió suspenderse por las lluvias, el mal tiempo y las condiciones de los caminos rurales. Esa interrupción impidió completar la revisión del establecimiento, por lo que todavía quedan numerosos potreros pendientes de inspección.

Las próximas recorridas deberán establecer si existen más animales muertos o si parte de la hacienda denunciada como faltante permanece con vida en otros sectores del campo. Por el momento, el relevamiento parcial no permite precisar qué ocurrió con la totalidad de las aproximadamente 140 cabezas mencionadas en la denuncia.

Otro de los puntos de la investigación consiste en cotejar las marcas y señales de los animales encontrados. Esa tarea permitirá verificar si corresponden efectivamente a la hacienda de los productores entrerrianos que realizaron la presentación.

En paralelo, los peritos veterinarios deberán determinar el origen de la mortandad. La información difundida hasta ahora no establece una causa para las muertes ni permite dar por esclarecido el faltante denunciado. La continuidad de la inspección y los resultados de los estudios serán necesarios para avanzar en ambas cuestiones.

Vacas Chajarí
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