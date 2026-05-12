Hansi Flick acordó su renovación con Barcelona

El elenco catalán selló la continuidad de Hansi Flick por una temporada más tras consagrarse en el clásico.

El entrenador alemán Hansi Flick alcanzó un acuerdo verbal para renovar su contrato con el FC Barcelona, según informó la prensa española tras la consagración del equipo en LaLiga, después de la victoria en el clásico frente al Real Madrid.

El DT, cuyo vínculo actual se extiende hasta junio de 2027, quedaría ligado al club catalán por una temporada más.

La dirigencia, encabezada por Joan Laporta, tiene la intención de extender el contrato de Flick hasta mediados de 2028, con la posibilidad de una nueva prórroga automática por otros 12 meses si se cumplen determinados objetivos deportivos.

Sin embargo, el anuncio oficial podría demorarse debido al reciente fallecimiento del padre del entrenador y a que la temporada todavía no concluyó.

La campaña de Hansi Flick en Barcelona

Flick asumió en el Barcelona a mediados de 2024 y desde entonces construyó un ciclo altamente exitoso: hasta el momento dirigió 114 partidos, con un balance de 87 victorias, 10 empates y 17 derrotas.

Además, el entrenador conquistó cinco títulos: dos ediciones de La Liga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

Uno de los aspectos más destacados de su gestión fue el dominio en los clásicos ante el Real Madrid, con seis triunfos en siete enfrentamientos.

El Barcelona aseguró este domingo un nuevo campeonato de liga al imponerse por 2 a 0 como local ante el conjunto madrileño.

A falta de tres fechas para el cierre del torneo, el equipo catalán alcanzó los 91 puntos y le sacó 14 de ventaja a su escolta, una diferencia que dejó sin posibilidades matemáticas a su histórico rival y selló el título para el equipo de Flick.