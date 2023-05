Preceptora condenada por falsificar un acta para aprobar a un alumno

La historia de la preceptora de una escuela de Hernandarias que fue imputada por haber falsificado un acta en la cual dio por aprobadas siete materias para beneficiar a un alumno, terminó este jueves al ser condenada en la sentencia publicada este martes. La mujer acordó la pena de un año de prisión condicional por el delito que reconoció como un error con la finalidad de ayudar a un muchacho que no podía terminar la escuela porque trabajaba todo el día.

Tal como había relató UNO el domingo, Mario necesitaba el título de la secundaria en la Escuela de Jóvenes y Adultos para poder realizar un curso de electricidad. Lo empezó con un certificado que indicaba que había cursado las materias de la escuela, y luego debía ir a rendirlas. Pero nunca se presentó a los exámenes porque tenía que trabajar todo el día en un aserradero para ayudar a la manutención de su familia, con sus padres incapacitados, y el patrón no le permitía salir para ir a rendir. Mario nunca iba a poder rendir las materias. No iba a poder tener el título y no le iban a certificar el curso de electricista. Debía trabajar todo el día para que sus hermanos pudieran comer.