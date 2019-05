Por día registran unos tres accidentes de tránsito, pero aseguradoras confirman más

Desde el simple toque desde atrás por no respetar la distancia mínima, hasta el más violento choque entre dos rodados, se repiten de a docena, por día, en la capital provincial. Y las causales de accidentes, en la mayoría de los casos, revelan el bajo acatamiento de las normas viales por parte de los conductores de todo tipo de rodados, según especialistas.

En otra semana en que la comunidad paranaense volvió a lamentar y se conmocionó por la pérdida de uno de sus habitantes –cuyos motivos siguen siendo motivo de investigación policial–, vuelve a quedar en escena la realidad del tránsito.

Las campañas de educación vial poco han podido prosperar, no solo en la ciudad, sino en todo el país, en un contexto de calles colapsadas por la explosión de los parques automotores. Por ejemplo, Paraná suma cada año unos 6.000 autos y unas 4.000 motos aproximadamente.

En ese marco, no resulta extraño constatar que por día se registren entre tres o cuatro accidentes de tránsito por día, de diferentes niveles de gravedad. La estadística surge de unir los distintos datos oficiales que poseen por un lado la Policía de Entre Ríos, y por otro la Municipalidad de Paraná.

Según esos relevamientos a los que accedió UNO, en lo que va del año la Policía de Entre Ríos registró un total de 243 accidentes en las calles de la ciudad; su intervención se da en casos de personas con lesiones, leves o graves. Por otra parte, la comuna constató 149 colisiones, es decir aquellas donde estuvieron presentes inspectores pero que al no revestir gravedad ni presentar los implicados lesión alguna no demandó asistencia policial o de emergencias.

La cifra da un promedio que puede oscilar entre tres o cuatro accidentes diarios, pero en realidad los conflictos en las calles resultan ser un número mucho más holgado, que se multiplica según confiaron a UNO distintas fuentes pertenecientes a las empresas de seguros. Es que en muchos casos las partes acuerdan entre sí, cuando en los daños está claramente individualizada la responsabilidad, o donde alguno no tiene seguro, entre otras situaciones. Hay quienes se aventuraron a decir que este tipo de conflictos de tránsito llegan a una docena diaria.





Por separado

En el caso de los accidentes de tránsito con lesionados, que son aquellos que requieren la intervención de la Policía de Entre Ríos, arrojó que en lo que va del año se registraron 243 de este tipo de hechos en las calles de la ciudad.

Entre los motivos de tales circunstancias, sobresale –del mismo modo que ocurre en todo el Departamento Paraná– que el incumplimiento de la prioridad de paso es la principal causa de accidente; le siguen el giro a la izquierda, la pérdida de control del rodado, la falta de distancia mínima, el cruce de semáforo en rojo y la invasión del carril.

Ante la consulta de UNO, el director de Accidentología Vial de la fuerza, Ricardo Galliusi, sostuvo que en el marco de la causalidad de siniestralidad que se viene dando desde hace varios años, la prioridad de paso es la que genera mayor cantidad de accidentes, no solo en Paraná o el Departamento, sino en toda la provincia.

"El no respetar la prioridad de paso es una problemática que tenemos en intersecciones no semaforizadas. El artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito establece que la prioridad de paso la posee siempre quien ingresa por la derecha; y esa prioridad es absoluta. Incluso en la norma está indicado cuando se pierde esa prioridad: cuando viene un ferrocarril por la izquierda, que no va a frenar; o el que ingresa por una calle de tierra por la derecha, hacia una calle asfaltada, también pierde prioridad; si el que viene por la derecha es un vehículo a tracción a sangre; o cuando el que viene por la izquierda es un vehículo en emergencia, que tiene que tener sirena, sistema de iluminación encendida y cumpliendo sus funciones", reseñó.

La segunda causal muy marcada de estos accidentes con lesiones son el giro a la izquierda. Ejemplos de ellos son aquellos giros que un automovilista hace a mitad de cuadra para ingresar a su domicilio, y que no vio que venía una moto, o en una calle de doble sentido de circulación, que en sentido contrario se acercaba otro rodado y que provoca un obstáculo sobre esa marcha; o la circulación y giro en una esquina o intersección en 'T'.

En ese marco, respecto de la gran cantidad de calles de doble sentido de circulación en Paraná, Galliussi opinó que debería encararse un proyecto, un trabajo planificado, matemático y geométrico, de hacer coincidir los sentidos de circulación para no alterar la vida del ciudadano. Pero como especialista vial situó la necesidad de la mano única de circulación en las calles, estrategia que años atrás se estudió a nivel municipal, pero finalmente no prosperó.

Está claro que la particular geografía paranaense, con diagonales, manzanas de tamaños dispares y surcada por muchos arroyos urbanos, no torna simple esa resolución, que requiere un riguroso estudio y planificación.





Colisiones sin afectados

Por otra parte, los inspectores municipales intervienen en aquellos casos de choques sin lesionados.

De acuerdo con las estadísticas del área de Colisiones de la Municipalidad, entre enero y abril de este año se produjeron 149 choques. Los vehículos involucrados fueron 174 autos; 26 camionetas; 20 camiones y 17 motos. La mayor cantidad de colisiones, en la capital provincial, se registran por la mañana (82). Por la tarde son 60, y por la noche 16.

El director de la repartición local, Gonzalo Báez, apuntó a UNO que la estadística de colisiones no muestra grandes variaciones en los últimos años. Pero aclaró: "Haber quitado las punteras en avenida Francisco Ramírez hizo caer la cantidad de colisiones que se venían dando. Eran puntualmente en algunas esquinas particulares en las que se daban con mayor frecuencia".

Otro punto que marcó a favor de una mejora en la seguridad vial fue el sistema instrumentado a la salida de las escuelas con el estacionamiento en 45º.





Causas comunes de accidentes con lesionados