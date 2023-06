"Perpetua para los cuatro", reclamó la familia de Ariel Domínguez en Tribunales

mrcha justicia por ariel dominguez 4.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Se reunieron en la esquina de calles Santa Fe y Cervantes y caminaron con el sonido de una batucada, primero hasta la puerta del Ministerio Público Fiscal y luego hasta el ingreso del Palacio de Justicia sobre calle Laprida.

En diálogo con UNO, Marisa, hermana de la víctima, expresó que se movilizaron “para pedir justicia, para que los asesinos, los que le arrebataron la vida, paguen. No queremos un juicio abreviado, no vamos a aceptar. Queremos una condena firme. Pedimos perpetuas para los cuatro. No queremos beneficios para ninguno, que los cuatro estén en el lugar que tienen que estar, que es la cárcel”.

mrcha justicia por ariel dominguez 3.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Acerca del avance de la investigación y el estado de la causa, expresó: “La única situación que nos molestó fue el arresto domiciliario que le dieron a Cristian Martínez, “el Tarta”. Nosotros no tuvimos conocimiento, como familia”.

Consultada acerca de lo que ocurrió aquella tarde fatídica y el contexto en el cual sucedió el homicidio, Marisa recordó: “Él estaba alquilando una casa en el barrio Humito, donde nosotros vivimos y nacimos. El día anterior, el 18 de marzo, hacen un robo y Ariel hace la denuncia correspondiente. A la noche le incendian la casa, lo sacan al inquilino, hicimos la denuncia. Pasan en un auto, hacen un tiroteo en la casa de mi mamá, donde estábamos todos. A raíz de esto, al otro día, no sé si alguien lo llama y le dice de que estaban intrusándose en la casa. Ariel fue con mi hermana y al caminar media cuadra de nuestro domicilio ya se sentían muchísimas, muchísimas detonaciones”.

“Yo creo que ellos ya lo estaban esperando, como para que él baje, porque pienso que ellos ya estaban esperándolo porque no llegó a hacer media cuadra de donde estaba la casa, que ya se sentían los disparos”, contó la mujer.

mrcha justicia por ariel dominguez 2.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

La referencia a “bajar” es porque la vivienda que alquilaba Domínguez se encuentra en la parte superior del barrio, mientras que las casas de los acusados está bajando por la cuesta pronunciada de calle 1.009, frente a la plaza del barrio.

Marisa aseguró que “no había problemas” con los autores del crimen, y agregó: “Es más, Ariel me había dicho a la mañana que vendiéramos esa casa porque no quería generar problemas. No teníamos problemas con ellos”.

mrcha justicia por ariel dominguez 1.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Cabe recordar que Domínguez era coordinador general de Saneamiento de la Municipalidad de Paraná, ámbito en el cual el homicidio causó una gran conmoción.

Por último, UNO consultó a la familia acerca de la versión de los imputados acerca de que previamente Domínguez había ido con un arma de fuego a increpar a los acusados: “No tenía arma”, aseguró tajantemente Marisa, y agregó: “Hay testigos de cuando Ariel llega al lugar, puedo mostrar también un video donde claramente se ve que él no tenía arma. Ellos seguramente en el momento que él bajó, ya lo estaban esperando armados. Se hizo una prueba que da que las cuatro personas pudieron haberle quitado la vida”.

mrcha justicia por ariel dominguez 5.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

El barrio recuperó la tranquilidad desde entonces. “Ellos ya no están y el barrio está tranquilo. Ariel hizo mucho para el barrio, nacimos en el barrio, mi familia vivió siempre en el barrio. Para todos fue una pérdida muy, pero muy grande”, finalizó la hermana del hombre fallecido.

LEER MÁS: Convocan a Tribunales para pedir Justicia por Ariel Domínguez