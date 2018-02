Patronato-Godoy Cruz: la barra brava tendrá prohibido su ingreso a la cancha

La Jefatura de Policía de Paraná informó de los controles de seguridad que se impusieron para el partido de este viernes entre Patronato y Godoy Cruz de Mendoza. Se hizo hincapié en que la barra brava no tendrá permitido su ingreso como tal, además no podrán ser utilizadas banderas, tambores u otros elementos que la identifiquen.





Estas medidas se consensuaron por pedido del gobierno de la provincia, luego de los graves incidentes que provocaron integrantes de la barra brava de Patronato en noviembre, y para el cual fueron agredidos un grupo de niños e integrantes de una delegación de Strobel. Ante esto, se dispusieron una serie de medidas, a saber:





• APERTURA DEL ESTADIO: El mismo será abierto al público a partir de las 17.

• TRANSITO RESTRINGIDO: El tránsito y con el espíritu de facilitar el desplazamiento de los simpatizantes y no afectar la actividad comercial de la zona como así también de los vehículos y personas ajenas al evento, solamente estará restringido para la circulación vehicular en el horario de 18 A 19.10 y de 20,45 hasta descongestión total en calle Churruarin y 3 de Febrero; Churruarin y Ayacucho; Marangunich y Almafuerte; Av. Alte. Brown y Grella; Alte Brown y Saravi; Borgobello y Saravi; Gorritti y La Diligencia.





• INGRESOS y EGRESOS de PUBLICO: Atento a que comienza su aplicación del control de ingresos bajo el programa "Tribuna Segura", se reitera a la población que deberán concurrir con DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y ENTRADA para poder hacer ingreso al estadio, siendo los puntos a saber:





- GRELLA Y SARAVI

- SAN NICOLAS Y AYACUCHO

- GRELLA Y CHURRUARIN

- SE ENCUENTRA INHABILITADO EL INGRESO A TRIBUNA DE CALLE GRELLA





• MEDIOS DE PRENSA: Los medios de prensa que se encuentren debidamente acreditados y autorizados deberán hacer ingreso por calle Grella conforme se venía realizando.





• VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: Se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 metros al club, de detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario, se labrará el correspondiente Expediente con intervención del área municipal que corresponda.





RESTRICCIONES

Conforme ya fuera anunciado, no se podrá ingresar al interior del estadio con:

- Ningún tipo de banderas, sea con bastidores o para colgar en los alambrados perimetrales.

- Ningún elemento de pirotécnica, sea sonoro o lumínico.

- Elementos de percusión de ninguna índole.

- Vestimentas deportivas o con inscripciones que pertenezcan a otros clubes que participan en la super liga, solamente podrán ingresar con las representativas el club local.

- No se permitirá el ingreso de remeras, musculosas, chombas, etc, que posean inscripciones o logos que hagan alusión a la "Barra Fuerte".





RECOMENDACIONES

A los fines de evitar cualquier tipo de percances, se hace saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:

- Botellas de vidrio ni plásticas

- Banderas, trapos, instrumentos musicales

- Encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares

- Pirotecnia

- Camisetas, gorras, banderas, etc., correspondientes a otro club que no sea del local como así también de índole política.



• VENTA DE ENTRADAS: La venta se entrada se podrán adquirir hasta el horario de las 19 .