San José habilitó su balneario para la temporada de verano

A partir del 1° de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2026 estarán habilitados todos los sectores del balneario San José.

13 de octubre 2025 · 07:54hs
Gentileza: Turismo San José

Este sábado por la mañana, se realizó la bendición de las aguas en el Balneario Camping San José. A partir del 1° de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2026 estarán habilitados todos los sectores de lunes a domingos entre las 10 y las 20. Playa para mascotas, de 15 a 19.

En el marco del programa turístico “El Verano Más Largo de Entre Ríos”, la secretaria de Turismo de San José, Anabella Lubo, presidió el encuentro junto a la viceintendente Mirta Pérez.

Horarios de verano

Desde este sábado, y durante los fines de semana hasta diciembre, las playas y el balneario sanjosesino estarán habilitados brindando servicios de seguridad para bañistas, enfermería, atención de proveeduría y personal de seguridad en camping, entre otros.

Hasta el 30 de noviembre, el servicio de guardavidas se prestará los viernes, sábados y domingos en el horario de 12.00 a 18.00. Se habilita el sector central. Desde el 1° de marzo y hasta Semana Santa, viernes, sábados y domingos (también el Jueves Santo) de 12 a 18, en el sector central.

