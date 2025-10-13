San José habilitó su balneario para la temporada de verano

A partir del 1° de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2026 estarán habilitados todos los sectores del balneario San José.

Este sábado por la mañana, se realizó la bendición de las aguas en el Balneario Camping San José . A partir del 1° de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2026 estarán habilitados todos los sectores de lunes a domingos entre las 10 y las 20. Playa para mascotas, de 15 a 19.

En el marco del programa turístico “El Verano Más Largo de Entre Ríos”, la secretaria de Turismo de San José, Anabella Lubo, presidió el encuentro junto a la viceintendente Mirta Pérez.

Horarios de verano

Desde este sábado, y durante los fines de semana hasta diciembre, las playas y el balneario sanjosesino estarán habilitados brindando servicios de seguridad para bañistas, enfermería, atención de proveeduría y personal de seguridad en camping, entre otros.

Hasta el 30 de noviembre, el servicio de guardavidas se prestará los viernes, sábados y domingos en el horario de 12.00 a 18.00. Se habilita el sector central. Desde el 1° de marzo y hasta Semana Santa, viernes, sábados y domingos (también el Jueves Santo) de 12 a 18, en el sector central.