Uno Entre Rios | Ovación | Ignacio Russo

Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: "El fútbol da vida y pucha que te dio"

Ignacio Russo, delantero de Tigre y con pasado en Patronato, despidió a su padre Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje en redes sociales.

13 de octubre 2025 · 14:21hs
Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: El fútbol da vida y pucha que te dio.

Foto: Archivo/UNO

Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: "El fútbol da vida y pucha que te dio".

Ignacio Russo, delantero de Tigre, se expresó por primera vez en redes sociales tras la muerte del DT, con una carta breve pero emotiva. El viernes ya le había dedicado un gol en Rosario.

Dos días después de realizarle un homenaje inolvidable en cancha, con presencia y gol para Tigre ante Newell's, Ignacio Nacho Russo utilizó sus redes sociales este domingo para despedir a su padre, Miguel Ángel Russo.

Nacho Russo llorando tras el gol.

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Nacho Russo junto a su padre.

Nacho Russo viajará por su cuenta a Rosario para estar con Tigre

LEER MÁS: La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

El emotivo mensaje de Nacho Russo tras la muerte de su padre Miguel

Embed

El delantero, nacido en Rosario hace 24 años y con pasado en Patronato, compartió un mensaje en Instagram, breve pero profundamente emotivo, reflejando el "nudo en la garganta" tras la pérdida.

En su texto, Nacho Russo escribió: "Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me viene infinitos recuerdos y momentos pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa".

El joven surgido en Rosario Central hizo referencia directa al inmenso amor que su padre, el icónico DT, tenía por el deporte. "Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el futbol. Porque evidentemente el fútbol da vida y pucha que te dio", expresó.

Cerrando su mensaje con un tono íntimo y familiar, Nacho se despidió con una promesa: "Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo".

Ignacio Russo Miguel Ángel Russo Tigre
Noticias relacionadas
El impacto se dio sobre una de las avenidas de mayor tránsito en Concordia.

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México.

Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

atletico parana confirmo otra cara nueva para el regional amateur

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

Marcos Kremer sobre su récord: Es mi trabajo, y no tengo nada más que decir.

Marcos Kremer sobre su récord: "Es mi trabajo, y no tengo nada más que decir"

Ver comentarios

Lo último

Madre de los argentinos liberados por Hamas: Están muy bien de salud

Madre de los argentinos liberados por Hamas: "Están muy bien de salud"

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Ultimo Momento
Madre de los argentinos liberados por Hamas: Están muy bien de salud

Madre de los argentinos liberados por Hamas: "Están muy bien de salud"

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

El próximo fin de semana largo será de cuatro días: ¿cuánto hay que esperar?

El próximo fin de semana largo será de cuatro días: ¿cuánto hay que esperar?

Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

Policiales
Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Ovación
Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: El fútbol da vida y pucha que te dio

Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: "El fútbol da vida y pucha que te dio"

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

La provincia
Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Dejanos tu comentario