Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: "El fútbol da vida y pucha que te dio".

Ignacio Russo , delantero de Tigre, se expresó por primera vez en redes sociales tras la muerte del DT, con una carta breve pero emotiva. El viernes ya le había dedicado un gol en Rosario.

Dos días después de realizarle un homenaje inolvidable en cancha, con presencia y gol para Tigre ante Newell's, Ignacio Nacho Russo utilizó sus redes sociales este domingo para despedir a su padre, Miguel Ángel Russo.

El delantero, nacido en Rosario hace 24 años y con pasado en Patronato, compartió un mensaje en Instagram, breve pero profundamente emotivo, reflejando el "nudo en la garganta" tras la pérdida.

En su texto, Nacho Russo escribió: "Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me viene infinitos recuerdos y momentos pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa".

El joven surgido en Rosario Central hizo referencia directa al inmenso amor que su padre, el icónico DT, tenía por el deporte. "Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el futbol. Porque evidentemente el fútbol da vida y pucha que te dio", expresó.

Cerrando su mensaje con un tono íntimo y familiar, Nacho se despidió con una promesa: "Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo".