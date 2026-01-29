Dos conocidos ladrones de la zona oeste de Paraná, quedaron grabados tras hurtar dos macetas con plantas del patio frontal de una vivienda de calle Laprida.
Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones
Dos conocidos ladronzuelos en la zona oeste de Paraná, quedaron expuestos en la videovigilancia tras hurtar dos macetas del patio de una vivienda
29 de enero 2026 · 12:11hs
Tras sazar las plantas, los desaprensivos ladrones dejaron la puerta abierta de la vivienda, lo que permitió que el perro de la familia se escapara asustado. Afortunadamente vecinos lo retuvieron para trasladarlo al domicilio hasta que llegaron sus dueños.
Luego de revisar las cámaras del barrio, la comunidad barrial decidió compartir el video "para que la gente los identifique y reconozca".