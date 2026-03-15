Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino se impuso en el Oscar Cabalén

Agustín Canapino fue el ganador de Clase 3 en Córdoba. Joel Gassmann llegó 14°. En Clase 2, Exequiel Bastidas terminó en el quinto lugar.

15 de marzo 2026 · 15:52hs
Con el Cruze

Con el Cruze, el Titán logró su primera victoria de la temporada en el circuito cordobés.

Agustín Canapino se impuso en la carrera final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. El de Arrecifes le dio la primera victoria al Salvita Racing, el nombre que adoptó el Canning Motorsports para incursionar por primera vez en el TN.

Agustin Canapino
Agustín Canapino ganó en Clase 3.

Agustín Canapino ganó en Clase 3.

El Titán fue el claro dominador de la final realizada en el circuito Nº 3 de 4.045 metros, donde ninguno de sus rivales estuvo en condiciones de poner en peligro la segunda victoria en su quinta carrera como titular en la Clase 3 (había ganado el Coronación 2025 en San Martín, Mendoza, con el Toyota Corolla del Ale Bucci Racing).

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“Ha sido un domingo perfecto. Ganamos sin que nos sobre nada, tirando todo. Facundo (Marques) tal vez tenía un poquito más que nosotros, pero el hecho de largar adelante y que no hubiera auto de seguridad nos benefició. No hice diferencias como en la serie porque esta vez no tenía autos con lastre detrás mío, como pasó con Chapur en la batería. Ahora tendremos kilos de lastre y hay que empezar a sumar, sin resignar la posibilidad de ir por la victoria”, contó Canapino en Campeones.

Mauricio Lambiris y Facundo Márques lo secundaron en el podio. El de Crespo, Joel Gassmann llegó 14°.

Lo que dejó la Clase 2 en Córdoba

La Clase 2 realizó su segunda final del año en el trazado cordobés y el ganador fue el mendocino Tomás Vita. Al podio lo completaron Nicolás Posco y Francisco Coltrinari. El de Paraná, Exequiel Bastidas –el sábado había logrado la pole position– llegó a la bandera a cuadros en la quinta posición.

La próxima fecha del TN se llevará a cabo el 4 y 5 de abril, en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe.

Agustín Canapino Joel Gassmann Córdoba
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