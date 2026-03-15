"La Camionera" gritó victoria aunque el título quedó vacante

La Piru Granadino y Cinthia González "La Camionera" protagonizaron el pirmero de los combates titulares y el semifondo de la noche en Castro Barros 75, en el que estuvo en disputa el título sudamericano gallo vacante sólo en juego para Granadino, ya que González se había excedido en marcar el peso límite de la categoría pactada.

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Diez asaltos en los cuáles se pudo ver planteos distintos de pelea, teniendo en la ex campeona mundial IBO, Ayelén Granadino, a quién propuso y se vio su mejor boxeo cuando lo pudo hacer desde afuera, con un constante cambio de guardia, con pasos laterales y golpes de buena factura. Sin embargo, enfrente tuvo a una González que siempre fue hacia adelante, sin dejar de trabajar en ofensiva y aprovechando quizás algún quedo físico de Granadino.

La oriunda de Paraná, Entre Ríos, comenzó el 2026 volviendo al triunfo, luego de su última victoria de febrero del 2024, quedando con un récord de cinco victorias, tres derrotas y un empate. Por su parte la marplatense residente en Claypole también arrancó la temporada esta noche, aunque, en su caso, quedando con tres derrotas, doce victorias y cuatro empates en su campaña profesional.

cinthia gonzalez

Cintia González (5-3-1) GDU a Ayelén Granadino (12-3-4, 1 KO)

Arbitro: Rubén Figueroa

Tarjetas: Barone y Stella, 96-94; Palmieri, 97-93