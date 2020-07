Paraná: Indignación por el beneficio de arresto domiciliario para el agresor de un motociclista

El dolor corre por las venas de todo un vecindario de la zona este de Paraná que no para de rezar para que Martín Insaurralde salga adelante. Mientras el joven se debate entre la vida y la muerte sus agresores ya están en sus casas bajo arresto domiciliario. Si bien la medida de coerción se ajusta a derechos, los familiares, amigos y vecinos solo quieren justicia y que los autores del ataque a balazos estén tras las rejas.

Insaurralde, de 20 años, sufrió tres balazos en un ataque artero ocurrido a las 0.30 del sábado, en calle Celia Torrá y Garcilazo. Volvía de trabajar en moto a su casa del barrio Paraná XX, donde vive con su pareja y su hija. Cuando se dirigía por calle Celia Torrá, al llegar a la intersección con Garcilazo (en el límite con el barrio Jauretche), dos personas salieron de un montículo de tierra que hay en un terreno, con armas de fuego, y comenzaron a dispararles. Llevaba de acompañante a Martín Palacios, vecino del barrio, para quien iban dirigidos los tiros. Los investigadores de la División Homicidios detuvieron a dos hermanos, uno mayor y otro menor de edad, quienes están a disposición de la Fiscalía.

El dolor corre por las venas de todo un vecindario de la zona este de Paraná que no para de rezar para que Martín Insaurralde salga adelante.

La trama del episodio estaría relacionada al ataque a puñaladas, robo e intento de abuso sufrido por la madre de Palacios un mes atrás. A su vez, se mencionó que la madre de los hermanos detenidos estaría en pareja con un conocido personaje del Lomas del Mirador II, que tiene ocupados los anexos de la escuela homónima. En este sentido, lo señalan como el proveedor de armas a los jóvenes que balearon a Insaurralde.

La violencia en la zona no se detiene a pesar de la intervención policial.

El menor de 17 años recuperó la libertad en forma inmediata con restricciones, pero el mayor Alexander Silva fue beneficiado con el arresto domiciliario en la vivienda donde fue detenido. El muchacho no podrá salir de los límites de la casa. Pero eso dependerá de su buena voluntad o de la colaboración de los vecinos, ya que no le colocó ningún tipo de elemento que permita el monitoreo electrónico. “Estamos indignados y muy dolidos porque mientras mi sobrino esta grave estos asesinos están en una casa”, dijo a UNO la tía del joven que ayer tuvo que volver a ser intervenido quirúrgicamente porque estaba con mucha fiebre. “Fue operado de urgencia porque estaba haciendo mucha fiebre porque uno de los tiros le lesionó el estómago, pero al final no era eso. Ahora le están haciendo otro tipo de estudio para ver cómo evoluciona”, explicó la mujer.

Los vecinos esperan que la Policía recupere el control de la zona para evitar que los enfrentamientos continúen durante la noche. Muchos vecinos perdieron el miedo y hablan de que en la zona se venden y alquilan armas.

Audiencia

La jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso ayer a la mañana dictar 60 días de arresto preventivo domiciliario a Alexander Silva.

Si bien el fiscal Laureno Dato había peticionado que el arrestado vaya a la Unidad Penal Nº1 de Paraná para evitar que se fugue o entorpezca la investigación penal preparatoria.

Javier Aiani, abogado defensor de Silva, solicitó 30 días de preventiva con modalidad domiciliaria.

Barbagelata entendió que los dos meses solicitados por el fiscal estaban bien pero evitó enviar al penal al sospechoso del ataque grave contra Insaurralde.