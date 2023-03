Paraná: docente recibió 10 puntos de sutura tras una agresión en el puente Eva Perón

Embed

“Salía de la escuela Atahualpa Yupanqui cuando me encuentro con unas mujeres que me informaron que no podía circular porque estaba cortado”, expresó la víctima al asegurar: “Ellas me explicaron que cortaban el puente porque habían dormido en la calle y tenían diferentes necesidades”.Luego de quedarse dentro de su auto algunos minutos, las mujeres, con las que había dialogado antes, le permitieron avanzar por el puente: “Pasá rápido me gritaron y al avanzar me encuentro con otro corte de calle, donde de la nada me tiraron un piedrazo y como tenía baja la ventanilla me pegó en la cara”, aseveró Marichal a El Once.

Tras el hecho la docente rápidamente subió el vidrio y “en ese instante comenzó una lluvia de piedrazos contra mí, fue una especie de atentado. No sé qué pensaron estas personas, pero fue una violencia extrema”, resaltó.

docente herida piedrazos manifestación paraná.jpg La Policía identificó a los autores de la agresión. La educadora que trabaja en la zona de Paraná sentenció que ese tipo de casos de violencia lo sufren a diario

Ante el hecho, docentes que circulaban en autos detrás de Marichal fueron a asistirla y la acompañaron al centro de salud, donde le hicieron 10 puntos en el rostro debido al fuerte piedrazo que sufrió.

“Son hechos de violencia que sufrimos a diario, nos duele porque los docentes trabajamos para erradicar estas conductas; siempre resaltamos que los problemas se deben solucionar hablando, y ahora yo fui víctima de esta violencia”, expresó la docente con lágrimas, y resaltó: “Somos laburantes y nos agreden”.

A diario

Sobre los hechos de violencia de los que son víctimas los docentes, la directora del establecimiento educativo, Roxana Badaracco, expresó: “Es una situación que nos dejó muy afectados, ayer tuvimos que volver a la escuela y nos duele mucho porque todos trabajamos para esa comunidad, hacemos colectas de colchones, comida y ropa”.

“Melisa se preocupa mucho en todas las escuelas en las que trabaja para dar contención, entonces estos hechos nos generan mucha angustia, ya no podemos transitar”, dijo.

En este sentido expuso una problemática que tienen a diario en la escuela: “Siempre recibimos piedras en el patio, la comisaría nos asiste permanentemente, da apoyo con los estudiantes”.

“Sin embargo, cuando llegamos a la zona de los puentes debemos elegir cuál es el menos peligroso para pasar”, mencionó, y recordó que en una oportunidad la rectora junto con la docente quedaron atrapadas en el puente de los 33 Orientales a las 23: “Estamos comprometidos con la escuela, pero todos tenemos una vida, hijos y un límite, el temor es mucho”, detalló Badaracco, quien aseguró que “la escuela es una institución referente de la zona, toda esta barriada se sostiene gracias a la educación, pero estamos a la deriva, no tenemos Internet, teléfono y nadie nos dice cómo resolver estos hechos”, sumó al momento que pidió por “seguridad y protección para poder trabajar”.