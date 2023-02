Nueva metodología de estafas, ahora con la imagen del Banco Nación

El fin de semana, la Policía de Entre Ríos, había difundido una serie de recomendaciones para evitar estafas virtuales con link emitidos -supuestamente- por el Banco de Entre Ríos. Obviamente que no eran reales, y se produjeron denuncias por situaciones delictivas.

Entre Ríos: advierten por nueva modalidad de estafa virtual

Sin embargo, este lunes, Delitos Económicos emitió un nuevo alerta por una nueva metodología de estafas. Esta vez utilizando la imagen del Banco de la Nación Argentina (BNA), se ha creado una plataforma en la cual hacen saber que completando el formulario que se adjunta, podrán obtener un subsidio de $30.000 con motivo del 130° Aniversario de dicha entidad bancaria.

Se pudo establecer que no era real, por lo que se recomendó no ingresar al link y no brindar datos personales, como así tampoco bancarios.