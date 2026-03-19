Aranguren: murió un tropillero tras accidente laboral

Se trata del dueño de la tropilla “La Candelaria” y figura reconocida en el ámbito tradicionalista de la región.

Se trata del dueño de la tropilla “La Candelaria” y figura reconocida en el ámbito tradicionalista de la región.

Un tropillero falleció tras sufrir un accidente laboral en su domicilio de Aranguren. Se trata de José Luis Nievas, de 52 años, dueño de la tropilla “La Candelaria” y figura reconocida en el ámbito tradicionalista de la región.

El hecho ocurrió cuando el hombre se encontraba trabajando y recibió un golpe en la cabeza con un tráiler tipo guillotina utilizado para el transporte de caballos. En un primer momento, no le dio importancia a la lesión, pero con el paso de los días se descompensó. Al realizarse estudios se detectaron coágulos en la zona craneal por lo que lo operaron en el hospital San Martín, de Paraná.

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Tropillero

Su estado de salud se complicó estando internado y el lunes falleció.

Nievas era dueño de la tropilla “La Candelaria”, participaba activamente en eventos vinculados a la tradición gaucha y era reconocido en el ambiente de las jineteadas. También se desempeñaba como colaborador del programa televisivo Tierra Gaucha.

La noticia causó dolor que fue expresado a través de las redes sociales.