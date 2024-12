Néstor Roncaglia: "Fue un año intenso y estamos satisfechos con los resultados"

Néstor Roncaglia.jpg

Se desarrollaron casi 1.000 allanamientos por narcomenudeo y 700 detenidos por drogas; hubo 5.941 detenidos en todo el año en el ámbito provincial y se secuestraron 300 millones de pesos y 120.000 dólares”.

“El dinero incautado por Policía queda a disposición de la Justicia para su decomiso; después es entregado a la fuerza para la compra de vehículos, tecnologías y un porcentaje se entrega a los centros de atención de prevención de las adicciones”.

En tanto destacó los procedimientos e hizo hincapié en dos trabajos que se realizaron este fin de semana, en referencia al operativo aleatorio en el que se detectaron drogas en una camioneta que circulaba pro la ruta nacional 14 proveniente de Misiones.

“Queremos una Policía visible al vecino y de proximidad porque hoy caminan de a dos y cuentan con su uniforme de verano”,

Verano Seguro

Se desarrolló el Concordia el lanzamiento del operativo Verano Seguro encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio. “Para cuidar nuestras rutas porque pasarán muchos turistas para cruzar a Brasil y Uruguay, se dispondrán 500 policías a las departamentales para más controles en las rutas, para que no se conduzca en exceso de velocidad, que no se consuma alcohol ni sustancias ilegales, que no se violen las normas de tránsito para evitar accidentes”, fundamentó.

Asimismo lamentó la cantidad de decesos a causa de accidentes de tránsito que este 2024 fueron alrededor de 106.

Un joven resultó con fractura de cráneo tras pelea en la Unidad Penal de Paraná.

Unidad Penal 1

Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario, Aníbal Miotti, se refirió al secuestro de 150 gramos de cocaína que pretendieron ingresar a la cárcel de Paraná en una bolsa de de cacao y aseguró que, combatir el ingreso de estupefacientes y telefonía a las cárceles es un trabajo diario que se realiza a través de requisas, aunque suelen haber casos en que no son detectadas”, indicó.

Sobre la medida que adoptaron los internos en la Unidad Penal 1 de Paranám días atrás, Miotti explicó que los presos pedían “la restitución de las visitas de familiares y amigos, pero nos mantuvimos firmes en esa posición y hoy siguen bajo ese régimen”. “Si se les facilitó una carpa para que tengan una mayor cantidad de visitas”, aclaró al respecto.