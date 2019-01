Movilización en Concordia para evitar que el crimen de un joven quede impune

La familia de Alexis Leites, un joven de 18 años asesinado balazos en Concordia a finales de 2018 quiere que el autor del homicidio vaya preso, algo que no será posible en este caso porque los investigadores dicen que la persona que disparó tiene 15 años.

Ayer a la mañana, amigos y familiares de Alexis reclamaron justicia por su muerte. Salieron a la calle con carteles y se hicieron escuchar frente a los tribunales de Concordia. Exigen una respuesta. No quieren que la muerte de su familiar quede impune. Además sostienen que hay personas cómplices que son mayores de edad.

Alexis fue acribillado a balazos cuando se encontraba en la puerta de su casa, junto a unos amigos. El ataque ocurrió durante la calurosa tarde del martes 18 de diciembre del año pasado.





Con el correr de los días se supo que un menor de 15 años sería el autor del hecho, así lo confirmó José Martín Núñez, fiscal a cargo de la investigación iniciada tras el hecho acontecido en el barrio San Miguel. El homicidio, que UNO reflejó en sus páginas el 19 de ese mes, se registró alrededor de las 19, en la zona de calles Odiard y Guarumba. En aquel momento, el padrastro del joven habló con los medios de comunicación y se refirió al hecho. "Él se encontraba en el frente de su casa, junto a sus amigos, cuando desde un automóvil le efectuaron al menos tres disparos y lo mataron", y añadió: "Cuando salí, el tipo que iba como acompañante me apuntó con el fierro y se cagó de risa", remarcó el hombre, al tiempo que manifestó su disconformidad por las demoras en la llegada de la ambulancia y el patrullero policial.

En la oportunidad, el padrastro de la víctima señaló que el vehículo en el que se trasladaban los homicidas era un Peugeot 307 bordó con vidrios polarizados. Asimismo, aportó que en la luneta, el vehículo tenía una calcomanía de San La Muerte. En la causa interviene el fiscal Auxiliar José Martín Núñez. De inmediato la Policía comenzó la investigación y halló el vehículo y detuvo al menor.

El violento hecho no es el primero de este tipo que sucede en Concordia donde los ataques tipo sicarios se vienen repitiendo. No es la primera vez que los vecinos de un barrio exigen mayor seguridad y prevención policial por el avance de la violencia.





"Nadie nos da una respuesta"

Ramona Cáceres comentó a un cronista de Diario Río Uruguay: "Estamos reclamando justicia por mi hijo Alexis que fue asesinado a balazos".

Cáceres indicó que "el fiscal que tiene la causa está de vacaciones y el asesino está suelto, nosotros queremos justicia porque él no puede estar suelto".

A su vez, la mujer habló con CNDigital y explicó: "No tenemos respuestas. El asesino está libre. El asesino pasa por casa haciendo burlas. No se da cuenta que dejó a una nena de seis meses sola. Nadie nos da una respuesta. No puede ser que mató alguien y haya entrado por una puerta y salido por otra".

Otro muchacho amigo de la víctima dijo: "Durante el velorio ellos tiraban tiros (por los allegados al autor de los disparos mortales)".