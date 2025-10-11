Liga Provincial: Ferro es el primer clasificado a los playoff

El Verde de San Salvador aseguró su pase a la siguiente instancia de la Liga Provincial al derrotar a Sionista en condición de visitante.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha triunfal en la Liga Provincial de Básquet. El verde celebró una nueva victoria al derrotar 69 a 59 a Sionista, en condición de visitante, en el encuentro destacado de la 11° fecha, Conferencia 1. De esta manera se transformó en el primer clasificado a los playoffs.

Franco González fue la gran figura en el estadio Moisés Flesler al anotar 15 puntos para el ganador. En la visita también se destacaron Lucas Nieto, con 14 anotaciones, y Dante Rewes, con 11 tantos. En el Centro Juventud Uriel Lejtman fue el destacado de la noche, con 27 puntos y 10 rebotes.

Por otro lado, Ciclista superó a Echagüe al derrotarlo 80 a 73 en el estadio Humberto Pietranera, escenario donde el verde ofició de anfitrión. Mientras que Sportivo San Salvador derrotó como local a Olimpia por 78 a 76.

El clásico de Villaguay fue para Sarmiento. El Rojo superó a Parque, en condición de visitante, por 71 a 70.

Noche de clásicos en la Conferencia 3

La Armonía de Colón se quedó con uno de los derby que se disputaron en el marco de la Conferencia 3. Derrotó en condición de visitante a San José por 97 a 92.

En otro de los juegos destacados de este sector Estudiantes de Concordia superó a Ferro de Concordia por 76 a 66.

La actividad de este sector comenzó el miércoles con el triunfo de Social de Federación sobre Vélez, en Chajarí, por 84 a 81. Este sábado completarán Capuchinos de Concordia-Santa Rosa de Chajarí.