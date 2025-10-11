Uno Entre Rios | Ovación | Clase 3

La Clase 3 del TN tuvo su clasificación en Rosario

Facundo Marques obtuvo la pole position en la Clase 3, pero deberá largar último en su serie por una sanción de la CAF. El local Fabián Yannantuoni quedó 2º.

11 de octubre 2025 · 17:15hs
La Clase 3 tuvo su clasificación en la ciudad de Rosario.

La Clase 3 tuvo su clasificación en la ciudad de Rosario.

El mismo auto logró la “pole position” del TN Clase 3 por 2ª fecha consecutiva pero con un piloto distinto. Facundo Marques emuló lo que había hecho Antonino García, su invitado en la carrera de Buenos Aires, y consiguió en el autódromo de Rosario su 1ª “pole position” en su 9ª clasificación en la categoría. El Ambrogio Racing tuvo un sábado de gloria, ya que Fabián Yannantuoni (Ford Focus), el otro piloto del equipo, clasificó 2º.

El cordobés de 25 años, que tenía como mejor resultado en clasificación el 6º puesto en Termas de Río Hondo, estableció para su mejor vuelta un tiempo de 1' 43"290/1000. Un registro que le permitió desplazar de la cima por apenas 0s062 al “Patito”, quien se quedó con las ganas de lograr su 1ª “pole” con el TN en el “Juan Manuel Fangio”, el circuito más cercano a su Capitán Bermúdez natal.

En Clase 2

Bautista Damiani (Toyota Yaris) largará la Final del TN Clase 2 en en el autódromo de Rosario desde la “pole position” luego de haber prevalecido en la 2ª serie, la más veloz de esta 10ª fecha del campeonato 2025. El piloto del Alquat Motorsport, , que está 2º en el campeonato, compartirá la 1ª fila con Gonzalo Antolin (Peugeot 208), que se ubica 3º en el certamen. Renzo Blotta (Toyota Etios) se adjudicó el restante parcial, que resultó el más lento.

