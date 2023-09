Denuncia a Marcelo Baridón: el STJ tomó conocimiento y analizará pasos a seguir

Este jueves se informó que la procuradora adjunta interina, Mónica Carmona, ratificó que “efectivamente se recibió una denuncia el 31 de agosto pasado en la Unidad Fiscal de atención Primaria de Paraná, referida al doctor Marcelo Baridón, encontrándose el magistrado a cargo de la misma avocado a esclarecer los hechos denunciados, realizándose las medidas preliminares a tal efecto”.

Y se agregó que la información fue confirmada ayer "por una nota enviada a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, ante la consultada realizada por el Alto Cuerpo al Ministerio Público Fiscal".

Finalmente, oficialmente se indicó que el próximo martes el tema será tratado por el STJ en la reunión habitual de Acuerdo General.

Cabe señalar que en esa instancia los vocales del máximo tribunal provincial discutirán qué medidas toman. Una de las posibilidades que se viene barajando en los Tribunales es que le solicitarán al juez que tome licencia hasta que se esclarezca su situación judicial.

Posteo Baridon denuncia.jpg

La denuncia

Como publicara UNO días atrás, Marcelo Baridón fue denunciado por su hijo A. mayor de edad, quien el viernes 1° de septiembre, a las 14.31, publicó en sus cuentas de Facebook e Instagram un texto en el que contó que formalizó una denuncia contra su progenitor quien, aseguró, "fue el que perpetuó los abusos entre la edad de cinco y 12 años".

La misma está a cargo del fiscal Oscar Sobko, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual y el magistrado designó como abogado defensor a Leopoldo Lambruschini.

El viernes 1°, el hijo del juez posteó en las redes que formalizó la denuncia en Fiscalía. "No suelo postear cosas en relación a mi vida personal, pero creo que esta situación lo amerita. Estoy concluyendo un proceso de cinco años de terapia. Comencé a ir porque me sentía muy mal por haber sufrido un abuso sexual en mi infancia", dijo.

Y agregó: "Finalmente, ayer me decidí e hice la denuncia a mi progenitor quien fue el que perpetuó los abusos entre la edad de cinco y 12 años. Fue un camino muy difícil el de llegar hasta acá y probablemente lo siga siendo. Vivimos en una sociedad que avala este tipo de actitudes aunque, por suerte, las cosas van cambiando en este sentido".

"No sólo me sentí violentado sino que, para defenderme, me violenté, lo que me generó muchos problemas con distintas personas. Lamento esos desencuentros y no encuentro perdón para muchos todavía", completó.

Finalmente, expresó: "Quiero compartir esto porque me parece importante que se sepa, que podamos reflexionar o por lo menos tenerlo en cuenta".