Denunciaron por abuso sexual a un juez entrerriano

Según informó Entre Ríos Ahora, el caso se desarrolla dentro de una estricta reserva y el acusado es un integrante del Poder Judicial de Entre Ríos. En el texto, el denunciante expresó: "No suelo postear cosas en relación a mi vida personal, pero creo que esta situación lo amerita. Estoy concluyendo un proceso de cinco años de terapia. Comencé a ir porque me sentía muy mal por haber sufrido un abuso sexual en mi infancia" .

"Finalmente, ayer me decidí e hie la denuncia a mi progenitor quien fue el que perpetuó los abusos entre la edad de cinco y 12 años. Fue un camino muy difícil el de llegar hasta acá y probablemente lo siga siendo", relató el denunciante y agregó: "Vivimos en una sociedad que avala este tipo de actitudes aunque, por suerte, las cosas van cambiando en este sentido".

"No sólo me sentí violentado sino que, para defenderme, me violenté, lo que me generó muchos problemas con distintas personas. Lamento esos desencuentros y no encuentro perdón para muchos todavía", manifestó y expresó: "Quiero compartir esto porque me parece importante que se sepa, que podamos reflexionar o por lo menos tenerlo en cuenta".