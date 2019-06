Hace más de cinco años no se había advertido públicamente la muerte de Clara, de 5 años, en el hospital San Roque, por meningitis. Ahora, que se desarrolla el juicio contra un médico que durante muchos años atendió a miles de niños en la Guardia, el caso es de los más debatidos en las redes sociales de UNO. Los comentarios sobre el pediatra Ricardo Aldao van desde eternos agradecimientos a reproches por malas atenciones. El hombre de 76 años está imputado por el delito de Homicidio culposo, acusado de no haber diagnosticado la enfermedad de la niña pese a los evidentes síntomas que presentaba.

Embed

Luego de una primera jornada en el debate donde declararon los padres y abuelos de Clara sobre aquellos días de marzo de 2014, cuando iban y venían entre su casa y la Guardia del San Roque sin respuestas, ayer fue el turno de los testimonios de médicos y enfermeras que han tenido alguna participación en el caso, aunque dos de ellos aclararon que no observaron ni revisaron ni trataron a la nena. Según se informó a UNO, los galenos coincidieron en que los síntomas que presentaba la víctima merecían un tratamiento por meningitis, al menos ante la duda.

Embed

Uno de los médicos que declaró fue un pediatra que en el pasado ha trabajado en el San Roque, pero cuya intervención en esta historia fue a partir de un pedido de parte de la familia para que fuera al hospital a ver qué tenía Clara ante las dudas y silencios que recibían. El hombre, de apellido Beber, dijo que habló con los médicos tratantes pero nunca la atendió específicamente.

Embed

También declaró la doctora Drueta, de Sala de Internación, quien refirió la asistencia a Clara durante la breve permanencia de la niña en esta área del nosocomio. Recordó que llegó aquel día a las 7.30, 8 a la Sala 4 y antes de las 13 decidieron derivarla a Terapia Intensiva. En ese lapso de tiempo la profesional sospechó el diagnóstico de meningitis por los síntomas que evidenciaba la niña, le realizó la punción lumbar y la medicó en consecuencia. Druetta recordó que lo que decía la planilla de la paciente era “síntoma febril”.

El jefe de residentes, Fabián Cortopassi, dijo que no vio a la nena, pero se explayó en forma clara y profunda sobre la asistencia a pacientes y en particular acerca de la meningitis, aunque no realizó valoraciones tajantes acerca de si el diagnóstico y tratamiento recibido por Clara en la Guardia fue correcto o no, ya que depende de variadas circunstancias.

Por su parte, las dos enfermeras que brindaron sus testimonios, declararon principalmente acerca de lo que habían escrito en la hoja de enfermería, como por ejemplo el síntoma febril que presentaba la niña, las convulsiones que sufrió y la tomografia y la punción que le practicaron en sus respectivos horarios.

Como informó UNO ayer, la denuncia de los padres de la víctima, que fue ratificada ayer en sus declaraciones testimoniales, entre el 10 y el 14 de marzo acudieron varias veces a la Guardia del San Roque, como la niña en principio estaba mal, y luego muy mal (con vómitos, somnolencia, dolor de cabeza y fiebre), en tres oportunidades la atendió Aldao, quien les afirmó en forma reiterada que la nena tenía angina.

Hoy declararán otros médicos en el juicio, entre ellos el integrante del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial entrerriano, Juan Pablo Bertozzi, quien realizó la pericia presentada en el juicio civil que se tramita contra el Estado provincial. Mañana serían los alegatos de las partes: la fiscal Mónica Carmona, el querellante Pedro Fontanetto D’Ángelo y los defensores Ricardo Mulone y Virginia Folmer. El tribunal unipersonal está integrado por Alejandro Cánepa, quien deberá resolver ante los pedidos de prisión (efectiva en el caso de la querella, al menos) y absolución por parte de la defensa.