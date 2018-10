Lo condenaron por violar a su hijastra, pero sigue en libertad

En la ciudad de Gualeguay, hay un violador suelto. Se trata de Franco Rubén Milessi, integrante de la Policía de Entre Ríos, quien fue condenado a 13 años y seis meses de prisión efectiva por el abuso sexual de una niña, hija de su expareja. Pero luego de la sentencia, se le otorgó el beneficio de seguir excarcelado,m hasta que la misma quede firme, ya que el abogado defensor presentó un recurso de Casación. Por esto, el domingo se realizó en la ciudad una movilización y escrache a la casa del abusador sexual infantil, con una importante convocatoria, y el firme reclamo de que Milessi sea encarcelado.

La actividad fue organizada por madres, padres, vecinos y la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay.

Según la condena, el policía perpetró los abusos contra una niña desde los 7 años, cuando convivía con ella y su madre, es decir su esposa. También tuvo denuncias por parte de la mujer por violencia física y psicológica, según relató la madre de la víctima en diálogo con Análisis Digital. En esta entrevista, la mujer contó: "Hoy la nena tiene 11 años. Cuando fue abusada tenía 7 y a la denuncia la radicamos el año pasado, o sea cuando tenía 10. Ella está angustiada, tiene una psicóloga particular y va una vez por semana, hace un año y tres meses que va. Pero tiene miedo porque el tipo está en la calle, libre, puede entrar y salir de su casa cuantas veces quiera, porque no tiene arresto domiciliario y nadie lo controla. Él está sentenciado a 13 años y medio de prisión para cumplir en la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay. Pero al no estar firme la sentencia, porque apelaron, él puede gozar de la libertad absoluta, puede acercarse a la escuela de la nena, lo podemos encontrar en un supermercado, en un banco. Y no sabemos cómo va a reaccionar, pero sí sabemos de qué es capaz. Por eso vivimos con miedo, porque nos tenemos que esconder de él y no me parece justo", manifestó.