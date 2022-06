Ricardo Agustín Gómez puestero La Paz.jpg

"Mi hijo estaba en la isla ese miércoles (11 de mayo) y lo llama su señora porque el nene estaba enfermo, cerca de las 14 salió de la isla, a las 18.30 busca la perrita de la isla del abuelo, a las 19.30 ya estaba en la costa de La Paz donde quedó a tomar un vino. Pero no sabemos nada desde ese momento. A las 20.30 apareció la perrita que iba con él en la lancha, seca, pero él no apareció. Nunca llegó y encontraron la lancha. Lo buscamos por toda la costa, por los montes", describió las últimas horas que vieron a Ricardo.

Sobre las hipótesis de la supuesta caída al agua, Dora Gómez duda ya que los buzos tácticos le dijeron que pasados los 15 días, un cuerpo ahogado flota y tiene que aparecer en la superficie. "Ya hace un mes y dos días. Todos los pescadores y los puertos están avisados y no ha aparecido", recalcó.

Las sospechas comenzaron por el tiempo transcurrido, los rumores que comienzan a circular y por el lugar donde apareció la lancha: "Nada coincide. A la lancha la han llevado a ese lugar. No tiene golpes y estaban todas las pertenencias de él", señaló. A la vez criticó la actuación de la Fiscalía: La Policía no tomó las huellas digitales. Los perros vinieron y no los largaron. Cómo van a encontrar un cuerpo así", se preguntó.

Para Dora el hijo no tenía problemas pero, salvo la familia, nadie ayudó en su búsqueda y nadie vio nada.

"La fiscal nos trato mal"

"La fiscal (Josefina Caballero) nos trató mal. Tuvimos que pagar a un abogado. Hace un tiempo desapareció un intendente y lo buscaron por cielo y tierra. Pero yo no tengo plata por eso no buscan a mi hijo", dijo dolida la mujer madre de cinco hijos, una familia de pescadores.

Mi hijo tiene 36 años y conoce el río como la palma de la mano, desapareció a metros de su casa. No voy a bajar los brazos hasta saber qué pasó con mi hijo".

jefaura departamental la paz.jpg

El caso

Ricardo Gómez trabaja como puestero en la isla El Algodón, que pertenece a la jurisdicción de la provincia de Santa Fe. El miércoles 11 de mayo cruzó el río para tomar unos vinos con su cuñado. Alrededor de las 20 se fue para regresar a la isla. Al día siguiente, alrededor de las 8 de la mañana, unas personas encontraron la lancha encallada en la costa, a aproximadamente un kilómetro del lugar de donde había salido la noche anterior. Dieron aviso a la familia y la madre radicó la denuncia después del mediodía del jueves 12 de mayo.

En la lancha estaban las pertenencias de Gómez, el motor Villa se encontraba seco, sin combustible, y al lado había un pequeño bidón con nafta. No estaba la piola para darle arranque al motor. Cuando llegó el perro de rastreo, le ofrecieron prendas de vestir del puestero desaparecido y saltó en seguida hacia la lancha. Lo hicieron bajar pero no se movía de allí. Lo llevaron a recorrer las inmediaciones de la costa, y el perro no marcó ningún otro lugar.

Se dio intervención a la Prefectura Naval Argentina de La Paz, que realizó rastrillajes por la costa. Pero por el protocolo de actuación de esa fuerza no continuó con esta tarea ante la posibilidad de que la víctima se haya ahogado, y se esperaba que el cuerpo saliese a la superficie.

La lancha estaba en la bajada de los cuarteles, en la orilla atada, la misma es de madera, color roja con verde. La última vez que fue visto, Gómez vestía un buzo rojo sin capucha, con un círculo blanco en el medio, boina color gris, bombacha de campo de color beige y botas de goma largas color negro.