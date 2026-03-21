La Municipalidad de Paraná intensifica las intervenciones en distintos puntos de la ciudad para mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad y las condiciones del espacio público, recordando la responsabilidad de los frentistas.
Veredas rotas: recuerdan a frentistas la responsabilidad de reparación
El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas
A partir de un relevamiento que permitió identificar sectores con deterioro, el municipio avanza en notificaciones y se exige la reparación correspondiente a los propietarios.
El mantenimiento de las veredas es una obligación de los frentistas, conforme lo establece la Ordenanza N° 5.457, ya que su estado impacta directamente en la circulación segura de vecinos y vecinas, especialmente de personas mayores, niños y personas con movilidad reducida.
“El estado de las veredas incide directamente en la seguridad y accesibilidad urbana. Por eso es fundamental que cada frentista realice su mantenimiento, para garantizar espacios seguros y en condiciones para quienes transitan por la ciudad”, expresó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.
Luego, explicó que “el objetivo de estas intervenciones es promover la reparación, no sancionar: se intima a los casos detectados y se prioriza que el vecino regularice la situación antes de avanzar con otras medidas”.
Además del estado estructural, se recuerda la importancia de mantener la limpieza y el uso adecuado del espacio. Se solicita respetar el paño verde y evitar prácticas que generan escurrimiento de agua hacia la vía pública o propiedades linderas.
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Desde el municipio se invitó a los frentistas a revisar el estado de sus veredas y realizar las mejoras necesarias de manera preventiva, contribuyendo a una ciudad más segura, accesible y ordenada.