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Veredas rotas: recuerdan a frentistas la responsabilidad de reparación

El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas

21 de marzo 2026 · 10:42hs
El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas

El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas
El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas

El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas
El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas

El municipio de Paraná promueve la reparación de veredas rotas a través de intimaciones. Se prioriza la regularización antes de avanzar con otras medidas

La Municipalidad de Paraná intensifica las intervenciones en distintos puntos de la ciudad para mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad y las condiciones del espacio público, recordando la responsabilidad de los frentistas.

A partir de un relevamiento que permitió identificar sectores con deterioro, el municipio avanza en notificaciones y se exige la reparación correspondiente a los propietarios.

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Veredas rotas Paraná (2)

El mantenimiento de las veredas es una obligación de los frentistas, conforme lo establece la Ordenanza N° 5.457, ya que su estado impacta directamente en la circulación segura de vecinos y vecinas, especialmente de personas mayores, niños y personas con movilidad reducida.

“El estado de las veredas incide directamente en la seguridad y accesibilidad urbana. Por eso es fundamental que cada frentista realice su mantenimiento, para garantizar espacios seguros y en condiciones para quienes transitan por la ciudad”, expresó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.

Veredas rotas Paraná (1)

Luego, explicó que “el objetivo de estas intervenciones es promover la reparación, no sancionar: se intima a los casos detectados y se prioriza que el vecino regularice la situación antes de avanzar con otras medidas”.

Además del estado estructural, se recuerda la importancia de mantener la limpieza y el uso adecuado del espacio. Se solicita respetar el paño verde y evitar prácticas que generan escurrimiento de agua hacia la vía pública o propiedades linderas.

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Desde el municipio se invitó a los frentistas a revisar el estado de sus veredas y realizar las mejoras necesarias de manera preventiva, contribuyendo a una ciudad más segura, accesible y ordenada.

veredas Reparación frentistas
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