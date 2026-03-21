Zamira Beber ganó la pelea de fondo en Peñarol

La campeona entrerriana fue la protagonista del combate principal de la velada amateur en el Peñarol, donde hubo otras siete peleas y una exhibición.

Zamira Beber derrotó a la santafesina Selene Monzón en la última pelea de la noche en Peñarol.

Las intensas lluvias caídas durante la noche del viernes en todo el territorio entrerriano hicieron que la realización del festival estuviera en peligro durante todo momento, ya que la humedad complicaba las acciones sobre el ring. No obstante, con algunas dificultades, la velada amateur se pudo desarrollar en el Club Atlético Peñarol de Paraná .

En el polideportivo de la entidad Tricolor, se llevaron a cabo ocho peleas entre deportistas adicionados y una exhibición. En el combate principal de la noche, la campeona entrerriana Zamira Beber superó a la santafesina Selene Monzón.

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Viernes de puños apretados en Peñarol

Los resultados en Peñarol

Francisco Almirón (del gimnasio Payabox) y José Tornacue (gimnasio Miguel Palacios), realizaron una exhibición.

Pedro Bekman (61,900 kilogramos, del gimnasio Payabox) derrotó en fallo no unánime Alejandro Cáceres (62,400 kilos, de Santa Fe).

Johana Pinto (56 kilos, de Santa Fe) venció en decisión unánime a Johana Beber (56,400 kilos, del gimnasio Payabox).

Elías Jaime (65,200 kilos, del Club Peñarol) se impuso en fallo sobre Ignacio Montiel (70 kilos, de Santa Fe).

Marcos Jaime (51,100 kilos, Peñarol) derrotó en decisión no unánime a Germán Argañaraz (51,700 kilos, del gimnasio Justo Nocaut Martínez).

Franco Duffalde (67,200 kilos, de Santa Fe) le ganó en decisión no unánime a Jonathan Gómez (64,500 kilos, de Paraná Boxing).

Miqueas Brites (87 kilos, del gimnasio Justo Nocaut Martínez) se impuso por Réferi Suspende Combate a los 3 minutos del segundo round sobre Ayrton Sena (81,500 kilos, de Concordia).

Uma Moledo (52,700 kilos, de Concordia) venció en fallo unánime a Ailén Argañaraz (50,500 kilos, del gimnasio Justo Nocaut Martínez).

Zamira Beber (57,300 kilos, del gimnasio Payabox) superó en decisión unánime a Selene Monzón (56,900 kilos, de Santa Fe), categoría Hasta 57 kilos.