Juicio: obreros, profesionales y changarines juzgan si Caminos asesinó a Luna

En junio se hizo la preselección de jurados populares, por DNI, mediante un sorteo de números de tres cifras. Una vez definido que la causa por el homicidio de Luna iba a ser debatida en un juicio, el lunes de la semana pasada se eligieron por sorteo 60 personas para la audiencia preliminar, de la cual debían participar los primeros 40. Estos acudieron ayer por la mañana a la Cámara de Diputados de la provincia (una excepción por tratarse de la primera vez), donde fiscales, querellante y defensor los entrevistaron para la selección final de 12 titulares y cuatro suplentes.

En esta instancia, cada parte podía recusar a cuatro personas sin causa, y a quien quiera con causa que los avalen. Es decir, que fiscales, querellante y defensor pueden pedir excluir a las personas que consideren que pueden perjudicar su objetivo en el juicio. Por ejemplo, por sospechar que no será imparcial o que no tendrá la suficiente responsabilidad que la actuación como jurado requiere.

Ayer casi no hubo personas que quedaran apartadas por alguno de esos motivos. Se excluyó a tres personas: un hombre que es abogado, debido a que ningún profesional del Derecho (entre otras profesiones) puede actuar como jurado popular; una mujer que tenía contacto estrecho con una persona con Covid-19 y hoy le daban el resultado de si tenía el virus, y para no perder un jurado el primer día la apartaron; y la defensa excluyó a otra persona sin causa, al pensar que podía no favorecer su teoría del caso.

“La verdad que nos llamó la atención favorablemente que no hubo reticencia de parte de los jurados, sino todo lo contrario. Se los veía con ganas, proactivos,con las inseguridades y miedos propios de hacer algo que no hicieron nunca, porque no es que desde la escuela nos están informando que es una carga, una obligación, que hay una cultura del juicio por jurado”, dijo a UNO Santiago Brugo, el fiscal que junto a Juan Malvasio buscarán convencer a los ciudadanos para condenar a Caminos. Un dúo de fiscales que suelen actuar en conjunto en juicios de casos graves, como por ejemplo con el femicidio de Priscila Hartmann.

Se sabe que en la selección de personas cada parte interroga y busca depurar el jurado para no tener personas con preconceptos que atenten contra su hipótesis. En este caso, Brugo afirmó: “El perfil que buscábamos es gente comprometida, lo último que íbamos a querer es alguien que esté disconforme. Un perfil de ciudadanos que deseen impartir justicia, que analicen y fallen en base a la prueba”.

El juicio contra Caminos tendrá tres jornadas. Hoy será la primera, donde el juez técnico que dirigirá el debate, Pablo Vírgala, explicará a los 12 jurados (entre otras cosas) que deberán estar atentos a cada prueba presentada y cada testimonio para luego deliberar y resolver si el hombre es culpable del delito de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, o no culpable.

juicio luna.jpg Juicio: obreros, profesionales y changarines juzgan si Caminos asesinó a Luna

Para hoy están citados a declarar 11 testigos, entre conocidos de la víctima y el imputado, vecinos de la zona donde ocurrió el hecho e investigadores de la División Homicidios. Para mañana está previsto realizar una inspección en calle Miguel David, entre Arévalo y Mihura, hacia donde deberán trasladarse todos para que los testigos señalen allí qué y desde dónde vieron lo que declararon. El viernes serán los alegatos de las partes: además de los mencionados fiscales, del querellante José Barbagelata Xavier y el defensor Javier Aiani. Luego inmediatamente el jurado pasará a deliberar durante las horas o días que necesiten. Para declarar a Caminos culpable, deberán tener un veredicto unánime.

“Tenemos que dejar un mensaje claro para lograr la unanimidad”

Para los abogados que actúan a diario en juicios de causas penales cambiará mucho la forma de su desempeño frente a los jurados populares.

El fiscal Santiago Brugo, ante el debate que comienza hoy, dijo a UNO: “Es muy diferente. Pasamos de jueces técnicos, a quienes les hablamos con un determinado lenguaje, que están acostumbrados a valorar la prueba como una pericial de dermotest, una autopsia o de un acta de procedimiento de una determinada manera, a jurados populares, que es un grupo muy heterogéneo de personas, gente trabajadora, universitaria, desocupada, muy variado, donde un vocabulario técnico no se puede usar, porque es propio de quienes de alguna manera estamos vinculados al Derecho Penal. Con lo cual vamos a interrogar de un modo diferente a los testigos, para que los jurados entiendan las preguntas y fundamentalmente las respuestas”.

“Los alegatos de apertura y clausura van a tener otros matices, en términos de vocabulario. Uno está acostumbrado a ir argumentando de acuerdo a la prueba, la doctrina, la jurisprudencia. Pero no es solamente el vocabulario, sino también la forma. En los alegatos estábamos mirando a tres jueces, acá habrá que mirar a 12, que están muy distanciados, a dos metros cada uno, porque además hay que seguir manteniendo el distanciamiento por la pandemia”, explicó el fiscal sobre otro aspecto que deberán tener en cuenta.

En este sentido, Brugo sostuvo: “Tenemos que dejar un mensaje claro y conciso, porque tenemos que lograr la unanimidad del jurado”.