Juicio a acusados de planear y ejecutar el asalto al casino

robo en el casilo de calle galan 3.jpg Robo de dinero en el casino de Calle Galán. UNOER/Juan Ignacio Pereira

No más de 10 minutos les alcanzaron y sobraron a dos delincuentes para hacerse de 2 millones de pesos en el audaz robo perpetrado ayer en la mañana del 19 de octubre de 2021 en la sala de juegos del barrio San Agustín: desde las 10.43 a las 10.53. Si bien golpearon a dos personas, no los dejaron heridos. Lo que sí quedó claro desde el primer día de la pesquisa, era que actuaron con información sensible y una gran ayuda de quien en principio apareció como víctima y luego pasó a ser sospechoso.

El fiscal Mariano Budasoff y el personal de la División Robos y Hurtos de la Policía detuvieron e imputaron a los cuatro acusados.

Eric Agustín Santini, 21 años, Héctor Emanuel Cejas, de 33,

Gustavo Adrián Cabrera, de 43, policía retirado, y Alfonso Martín Mildenberger, de 44, empleado del casino.

Las principales pruebas reunidas en la investigación son las cámaras de seguridad de la zona exterior del casino, que desbarataron la versión que había dado Cabrera, quien era un testigo ya que tiene una pollería al lado. Había señalado un auto negro que se fue hacia un lado, y en las imágenes se observa el auto de los sospechosos que se iba en sentido opuesto.

robo en el casilo de calle galan.jpg Robo en el casino de calle Galán. UNOER/Juan Ignacio Pereira

En tanto, las cámaras de la sala de juegos evidenciaron la presunta complicidad de Mildemberger. Este era el empleado que llegó esa mañana e ingresó con los dos asaltantes detrás suyo. Era una víctima que luego, en las imágenes, aparece abriendo la caja fuerte sin que los ladrones se lo pidieran.

En tanto, a Santini lo compromete severamente una huella dactilar suya sobre la caja fuerte. Este joven no discutirá su participación en el hecho, sino que buscará una sanción más leve.

También hubo escuchas telefónicas que se realizaron durante aproximadamente un mes, que lograron registrar conversaciones entre los imputados y allegados relativas la robo y el dinero.

Además, en la casa donde estaba Santini como en la pollería de Cabrera, encontraron fallos de billetes que era muy poca plata en comparación con el botín robado, pero que tenían la firma del tesorero del casino, tal como lo confirmó una pericia caligráfica.

Este lunes se realizará la audiencia voir dire, en la cual se seleccionarán los 12 ciudadanos titulares y los cuatro suplentes que comenzarán a juzgar a los imputados el jueves y decidirán si son o no culpables del hecho. Las audiencias estarán presididas por la jueza técnica Paola Firpo.

robo en el casino de calle galan 1.jpg Robo en el casino: Criminalística trabajó en el lugar de los hechos.

Otros juicios por jurados

Según se informó desde el Servicio de Información y Comunicación del STJ, en noviembre habrá seis juicios por jurados. Además del mencionado habrá otro en Paraná, y otros en Rosario del Tala, Chajarí, Villaguay y Concepción del Uruguay.

El martes 1 de noviembre el juez técnico Fernando Martínez Uncal, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción, presidirá las audiencias en el marco del legajo “P., J.L.R. s/Abuso sexual gravemente ultrajante agravado”. Se extenderá hasta el viernes 4, se realizará en el salón de audiencias de los Tribunales de La Histórica, y será a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual.

En la sala de audiencias de los Tribunales de Chajarí, a partir del 9 de noviembre, se realizará el debate en el marco del legajo “T.,H.R. s/Abuso sexual gravemente ultrajante agravado”. También será a puertas cerradas, se extenderá hasta el viernes 11 y la jueza técnica será Silvina Gallo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia.

En tanto, el 23 de noviembre, en el salón de audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay se iniciará el debate a puertas cerradas en el marco del legajo P.,M.G. s/ Abuso sexual con acceso carnal agravado”. Como jueza técnica lo presidirá Melisa Ríos, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

El 29 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Villaguay, comenzará el debate correspondiente al legajo “G.,L.R. s/Abuso sexual gravemente ultrajante”. Las audiencias serán a puertas cerradas, se extenderán hasta el 2 de diciembre y serán presididas por el juez técnico Rubén Chaia, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

El último juicio por jurados del mes comenzará el 29 de noviembre en el salón de actos de los Tribunales de Paraná y el debate concluirá el 2 de diciembre venidero. Será el correspondiente al legajo “Walter, Luis Miguel s/Homicidio agravado en grado de tentativa” y lo presidirá Alejandro Cánepa, vocal del Tribunal de Juicio de Paraná, con transmisión a través del canal del YouTube del SIC.

Hasta ahora, desde fines de 2019 que se sancionó la Ley de juicio por jurados en la provincia, se realizaron 33 debates con esta modalidad y llegarán a 39 al finalizar los mencionados.