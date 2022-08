Juan José Páez: al fin, harán la pericia al remo

En la reunión de ayer con Fontana, estuvieron los padres de Juan José, la hermana Johana y las abogadas Aldana Sasia y Victoria Regali.

“Después de 33 días nos recibió el fiscal. Él se comunicaba con nuestra abogada pero no con nosotros. Lo que hicimos fue reiterarle el pedido de la pericia del remo, que lo decimos desde el día 1, que se comprometa con eso. Él estaba negado a que podría ser un accidente, se lo dijo a mi papá el día que hicieron el supuesto rastrillaje, y hoy (por ayer) tuvimos la chance de decirle que quizás si hubiera peritado el remo el día 1 ya no tendría el caso, porque pasaría a la Justicia Federal”, contó Johana a UNO.

Más allá de las cuestiones jurídicas y técnicas en torno a la discusión sobre la competencia territorial de la causa, la familia tiene argumentos razonables y concretos por los cuales consideran que el expediente debe cruzar el túnel subfluvial: “La prefectura que se mueve es la de Paraná, la provincia nos prestó el helicóptero, las lanchas son de la Policía de Entre Ríos, y los buzos también”, dijo Johana. Además, agregó: “Todo lo que se ha hecho es porque nosotros lo hemos pedido”.

marcha antorchas por juan jose paez 3.jpg UNO/Juan Manuel Hernández

Tal como se ha informado, el remo de la lancha en la que Juanjo había salido a recorrer un espinel apareció en la orilla de la costa santafesina, frente a Bajada Grande. Tenía un daño que, para la familia, que tiene mucha experiencia, resultaba evidente que había sido producto de un impacto y consolidaba la hipótesis del accidente náutico. Además, la canoa nunca apareció, dato que consolida esta versión. No se recuerda prácticamente una persona que hay resultado ahogada por un accidente en el río sin la intervención de otra embarcación, y que la suya no aparezca. Ni siquiera en fuertes tormentas.

“Si el peritaje del remo se hubiera hecho, ya sabríamos que fue un accidente en la Hidrovía”, aseguró la hermana del joven desaparecido.

En este sentido, se apunta a que posiblemente una barcaza embistió al joven. Según el registro que tiene Prefectura Naval Argentina de Paraná, en el margen horario en que se produjo la desaparición, pasaron dos barcos de bandera paraguaya, río arriba.

Al respecto, según contó Johana, el fiscal Fontana les dijo a los familiares ayer que envió un mail a la Prefectura de Corrientes para que detengan esas barcazas, pero que el mismo fue recibido tres días después.

Además, como la familia de Juanjo, así como su vecinos y amigos, no esperaron las medidas de la Fiscalía, salieron en seguida a realizar la búsqueda sin hallar rastros del joven. “El sábado rastrillamos todo a pie y no encontramos nada, y después caminamos todo hasta el Colastiné, volvimos por el monte y no encontramos nada. No aparece ni la achicadera”, aseguró la hermana, cada vez más convencida del accidente.

Finalmente, destacó que Fontana “se comprometió a solicitar la pericia a la horquilla del remo”, así como que los buzos tácticos busquen nuevamente en la zona porque hay raigones en el cauce donde podría estar el cuerpo. También, revisarán las imágenes de cámaras del 911 ubicadas sobre la costa de la ciudad de Paraná, en busca del paso de las barcazas y si se puede observar lo sucedido.

Ahora habrá que esperar al resultado de estas medidas. Si se afirma la hipótesis del accidente, debido a que el río es jurisdicción nacional y rige la Ley de Vías Navegables, se daría intervención al Juzgado Federal de Paraná, según informaron fuentes judiciales a UNO. Hasta ahora, esta medida fue rechazada provisoriamente por el jefe de la Unidad Fiscal de Santa Fe, Gustavo Orio. Ahora el legajo comenzará a moverse, ya que en las últimas semanas estuvo bastante parado, y durante las vacaciones de dos semanas que se tomó el fiscal nadie se concentró en el trabajo de esclarecer la desaparición.