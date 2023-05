Jorge Christe: compás de espera para fallo clave del STJ

La Sala Penal del STJ tiene un plazo para definir si confirma o no la condena a Jorge Julián Christe, sentenciado a perpetua por el femicidio de Julieta Riera.

Julieta Riera: familiares no creen que se den sorpresas en el fallo de STJ

Hace más de un mes, exactamente 4 de abril, se realizó la audiencia ante la Sala Penal del STJ donde la abogada defensora de Christe solicitó se revoque la condena. En su pedido cuestionó la investigación policial y judicial, al sostener que las pericias elaboradas por forenses de la Justicia fueron “tergiversadas” y que el jurado popular que declaró culpable a su defendido estuvo “contaminado por la maliciosa difusión de información acerca del caso”.

Defensa de Julián Christe.jpeg Prensa STJ

Entre otras cosas, afirmó que “los medios de comunicación condicionaron inevitablemente al jurado y a los operadores jurídicos que intervinieron en el proceso”. Al finalizar su exposición, la letrada adelantó que, en caso de un fallo adverso, presentaría un nuevo planteo para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Desde entonces hay expectativa sobre el fallo del máximo tribunal. Ante la consulta de UNO, desde el Poder Judicial se explicó que "el 2 de mayo la Sala Penal terminó de deliberar. A partir de ahí corre el plazo legal de 20 días para dictar sentencia". Es decir, desde el martes 2 de mayo, contando 20 días hábiles, la resolución se conocerá a fin de mes. La fecha límite es el 30 de mayo.

La palabra de la madre de María Julieta

El viernes 5 de mayo, familiares y amigos de María Julieta Riera realizaron una vigilia en el palacio de Tribunales. Entonces, Ana Brugo, madre de la joven víctima, se refirió al esperado fallo de la Sala Penal del STJ: "Es todo muy técnico. Yo siempre dije que solo ellos dos saben lo que pasó esa noche, no hay otro testigos. Una no está para defenderse, obviamente que el otro va a defenderse a su favor".

Y agregó: "Me parece que son muy coherentes, se manejan con los derechos, deberes y garantías, lo tienen muy claro. ¿Y mis derechos? Yo también ahora estoy peleando por los derechos de mi hija que no está". Asimismo, valoró positivamente el trabajo del fiscal y que tanto en la investigación como el trámite judicial, pese a estar en medio de la pandemia, no tuvo dilaciones: "Fue perfecta, un juicio ágil, rápido, pensé que iba a durar más. Impecable".

Admitió que pese a haber comentarios sobre tráfico de influencias por la relación familiar de ex miembros de la Justicia con los actuales vocales de STJ, dijo: "Si lo magistrados miran con atención las pruebas y las pericias, más el aporte de los testigos, deberían confirmar el fallo condenatorio".

El caso

El 30 de abril de 2020, María Julieta Riera perdió la vida al caer del octavo piso del Instituto del Seguro, ubicado en Peatonal San Martín, frente a plaza 1° de Mayo, en el microcentro de Paraná. Tanto la Fiscalía como la querella consideraron que se trató de un femicidio, mientras que la defensa de su ex pareja manifestó que la muerte fue accidental.

Femicidio Julieta Riera Tribunales juicio a Jorge Christe 1.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

El 15 de abril de 2021, en el marco de un juicio pro jurado, Christe fue declarado culpable por el delito de Homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse perpetrado en el contexto de violencia de género por unanimidad y fue condenado a prisión perpetua. La sentencia fue confirmada un año después por la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Ahora, el caso está en la Sala Penal del STJ a la espera de una sentencia definitiva en la provincia.