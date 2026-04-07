Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Luis Trumper, integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía destacó la misión Artemis II para establecer base permanente en la Luna

Integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía destacó la importancia de la misión Artemis para establecer una base permanente en el satélite terrestre

Luis Trumper, integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía, destacó la importancia de la misión Artemis para establecer una base permanente en el satélite terrestre

El experto en astronomía Luis Trumper calificó la misión Artemis II como un "gran logro para la humanidad", subrayando que, a diferencia de las misiones Apolo, el objetivo actual es la permanencia. Según el integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía, la decisión estratégica de Estados Unidos y otras potencias como China es construir una infraestructura que permita utilizar a la Luna como un "segundo hogar" y un punto de partida hacia Marte. El especialista enfatizó que la reducción de costos en los lanzamientos, gracias a empresas como SpaceX que utilizan cohetes recuperables, redujeron los gastos a un 10% de lo que costaban hace una década, facilitando este nuevo horizonte espacial.

Trumper dialogó con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná) y explicó que la misión tiene fines científicos y económicos fundamentales. Se busca explotar minerales como el titanio y tierras raras, esenciales para la electrónica y los autos eléctricos, además de aprovechar la ausencia de atmósfera para investigaciones médicas y químicas. "La Luna es un trampolín para ir a Marte", afirmó, destacando que el sitio elegido para el alunizaje en 2028 es el polo sur, debido al hallazgo de hielo en las rocas, del cual se puede obtener agua, oxígeno e hidrógeno para combustible.

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Asimismo, señaló que contar con un segundo sitio de asentamiento es vital ante posibles catástrofes en la Tierra, como impactos de asteroides o el cambio climático.

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LUIS TRUMPER

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El abandono del planetario de Paraná

En el ámbito local, Trumper expresó su tristeza por el estado del planetario de Paraná, una obra que comenzó en 2018 y se encuentra paralizada con apenas un 15% de avance.

A pesar de los intentos de la Asociación Entrerriana de Astronomía por reactivar el proyecto, la falta de financiamiento nacional y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades provinciales y municipales han dejado la estructura en el olvido. "Va a quedar como esa ruina romana", lamentó el astrónomo, quien recordó que el instrumental necesario tiene un costo estimado de 50.000 dólares.

Un nuevo presente en Carlos Paz

Ante la falta de avances en Entre Ríos, Trumper se radicó en Villa Carlos Paz (provincia de Córdoba), donde se desempeña como asesor y divulgador en el nuevo planetario del complejo Peko's, inaugurado en diciembre de 2025.

Este centro cuenta con un domo de 12 metros y tecnología de proyección inmersiva "full dome", similar a la que se proyectaba para Paraná. Trumper destacó que estos espacios son herramientas de aprendizaje maravillosas para despertar la curiosidad en los niños y enseñar conceptos abstractos de ciencia.

Finalmente, el especialista invitó a la comunidad a no olvidar el trabajo del observatorio de Oro Verde, donde sus compañeros continúan con las actividades de divulgación todos los sábados, siempre que las condiciones climáticas lo permitan