Luna, de 15 años, logró los fondos necesarios para su tratamiento en Uruguay La campaña solidaria logró reunir $234.102.525,50, permitiendo que Luna, de 15 años, pueda realizar su tratamiento médico en Uruguay. 7 de abril 2026 · 12:10hs

Luna, de 15 años, logró los fondos necesarios para su tratamiento en Uruguay.

La familia de Luna, una joven de 15 años, confirmó que lograron alcanzar la cifra necesaria para cubrir su tratamiento médico en Uruguay. La noticia fue anunciada en las últimas horas a través de las redes sociales, donde celebraron con emoción el cierre exitoso de la campaña solidaria.

Gracias a la solidaridad de la comunidad, se logró reunir exactamente $234.102.525,50. En un flyer difundido por sus allegados, los familiares expresaron su profundo agradecimiento: "Llegamos al objetivo. Gracias por cada ayuda. Un gesto enorme de amor", destacando la importancia de cada "granito de arena" aportado.

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LEER MÁS: Solidaridad por Luna: una adolescente de Gualeguay necesita ayuda para su tratamiento La campaña solidaria cerró con éxito y Luna consiguió los fondos para su recuperación Luna (1).jpeg La campaña había sido lanzada con urgencia para hacer frente a los altos costos de la atención especializada que Luna requiere en el país vecino. Con los fondos finalmente asegurados, la adolescente y su familia están ahora en condiciones de avanzar con los procedimientos médicos planificados para su recuperación.