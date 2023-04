Femicidio de Julieta Riera: la defensa de Julián Christe reforzó la tesis de la caída

Embed

En la audiencia ante el STJ, su abogada volvió a reforzar la teoría de que Julieta Riera murió en un accidente el 30 de abril de 2020 al caer del balcón del octavo piso, del edificio de calle San Martín Nº 918, en Paraná.

Entre otras cosas, afirmó que las pericias elaboradas por forenses de la Justicia fueron “tergiversadas” y que el jurado popular que declaró culpable a su defendido estuvo “contaminado por la maliciosa difusión de información acerca del caso”. “Los medios de comunicación condicionaron inevitablemente al jurado y a los operadores jurídicos que intervinieron en el proceso”, consideró Barbitta.

En el extenso recurso, la abogada penalista enumeró una serie de presuntas irregularidades cometidas en el proceso: “Se violó su derecho a permanecer en libertad durante el proceso; que fue estigmatizado judicial y mediáticamente; se instaló su culpabilidad sin haberse comprobado un homicidio (violación al in dubio pro reo); se violó el principio de legalidad y culpabilidad por parte del Ministerio Público Fiscal y las autoridades judiciales; se le vedó su derecho a controlar la prueba, habiendo ingresado evidencias al debate que no habían sido admitidas; se lo juzgó de forma parcial tanto por el jurado como por una Jueza recusada; se lo condenó de por vida por un hecho que no cometió”.

La letrada reiteró en varios pasajes la teoría del accidente. “No hubo ruidos ni indicios de peleas ni discusiones esa noche, Julieta y Julián se divertían juntos en buenos términos. Consumieron alcohol y estupefacientes. Julieta cae sola del balcón. Luego de la caída, Julián sale con la moto Testimonio de Horacio Ramón Velázquez. Julián puso en conocimiento del accidente a su madre y también a las autoridades policiales, y los llevó hasta el lugar. La causa de muerte de Julieta fue la caída”, enumeró.

Para sostener la hipótesis de la caída, Barbitta atacó el informe pericial del médico forense Héctor Brunner -a quien denunció en 2022 pero cuya causa no prosperó-. “No concurrió al lugar del hecho; no pidió informe escrito al médico policial (Dr. Carmagnac) sobre el estado del cuerpo en la escena; no pidió fotos a criminalística del lugar del hecho; no sacó radiografías de las manos; abrió el cuello antes que la cabeza (él mismo reconoció en pleno debate que esa forma de proceder estaba mal); no envió piel del cuello a Anatomía Patológica, pero sí mandó piel del tobillo respecto a una lesión menor; aportó una radiografía de la autopsia con graves sinsentidos”, señaló en una minuta de su exposición a la que accedió UNO.

En esa línea, manifestó que la acusación de la Fiscalía se basó “en la tergiversación de los dichos de los peritos”. “La Fiscalía construye sin fundamentos la acusación diciendo que Julián le comprimió manualmente el cuello a Julieta hasta dejarla en estado de inconsciencia”, planteó.

En razón de ello, solicitó se revoque la sentencia, se dicte la absolución y se disponga la inmediata libertad de Christe. Como planeo subsidiario, peticionó se declare inconstitucional la prisión perpetua. En tanto, adelantó que, en caso de un fallo adverso, recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Los vocales Claudia Mizawak, Daniel Omar Carubia y Miguel Ángel Giorgio, que integran la Sala Penal del STJ, deberán resolver si confirman o revocan la condena contra Christe.