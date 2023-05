Julieta Riera: familiares no creen que se den sorpresas en el fallo de STJ

Este viernes el grupo de familiares y amigos encabezados por Ana Brugo, la madre de la víctima, se mostró esperanzado en que todo se de tal cual lo previsto: Que se confirme el fallo.

Brugo insistió que con la acumulación de pruebas contundentes, sumado a las precisiones de los médicos forenses, testigos y peritos oficiales, "no quedan duda de la responsabilidad del condenado".

julieta riera vigilia.jpg Juan Manuel Hernández / UNO

Como se sabe, el 4 de abril se realizó la audiencia ante el STJ donde la abogada defensora de Christe, Mariana Barbitta, cuestionó la investigación policial y judicial, al sostener que las pericias elaboradas por forenses de la Justicia fueron “tergiversadas” y que el jurado popular que declaró culpable a su defendido estuvo “contaminado por la maliciosa difusión de información acerca del caso”. En este sentido, afirmó que “los medios de comunicación condicionaron inevitablemente al jurado y a los operadores jurídicos que intervinieron en el proceso”.

Vigilia femicidio Julieta Riera

"Es todo muy técnico. Yo siempre dije que solo ellos dos saben lo que pasó esa noche, no hay otro testigos. Una no está para defenderse, obviamente que el otro va a defenderse a su favor", entiende Ana y, acerca de los jueces de la Sala Penal, considera: "Me parece que son muy coherentes, se manejan con los derechos, deberes y garantías, lo tienen muy claro. ¿Y mis derechos? Yo también ahora estoy peleando por los derechos de mi hija que no está". Asimismo, valoró positivamente el trabajo del fiscal y que tanto en la investigación como el trámite judicial, pese a estar en medio de la pandemia, no tuvo dilaciones: "Fue perfecta, un juicio ágil, rápido, pensé que iba a durar más. Impecable".

La madre de Julieta, admitió que pese a haber comentarios sobre tráfico de influencias por la relación familiar de ex miembros de la Justicia con los actuales vocales de STJ, dijo: "Si lo magistrados miran con atención las pruebas y las pericias, más el aporte de los testigos, deberían confirmar el fallo condenatorio".

No descartó que el próximo lunes, se pueda convocar a una nueva vigilia.