Tras recibir el alta provisoria del Hospital San Roque, Esteban Bogado, de 12 años, vuelve a su hogar para retomar su vida con su familia.

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia.

Esteban Bogado, el niño de 12 años que conmocionó a la ciudad tras sufrir graves lesiones por una descarga eléctrica, podrá regresar a su casa este martes . El pequeño recibió un alta provisoria del Hospital San Roque, lo que le permitirá retomar sus vínculos familiares y sociales después de 31 días de internación.

El incidente ocurrió en la vivienda del sacerdote César Schmidt, quien conectó una malla sima a 220 voltios, provocando la descarga que afectó gravemente al menor.

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Schmidt fue imputado por "intento de homicidio" debido a la gravedad de sus acciones, y se encuentra bajo investigación mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

El regreso de Esteban a su hogar marca un paso importante en su recuperación física y emocional, y la comunidad continúa acompañando a la familia en este difícil proceso.