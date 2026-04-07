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El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

Tras recibir el alta provisoria del Hospital San Roque, Esteban Bogado, de 12 años, vuelve a su hogar para retomar su vida con su familia.

7 de abril 2026 · 13:01hs
El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia.

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia.

Esteban Bogado, el niño de 12 años que conmocionó a la ciudad tras sufrir graves lesiones por una descarga eléctrica, podrá regresar a su casa este martes. El pequeño recibió un alta provisoria del Hospital San Roque, lo que le permitirá retomar sus vínculos familiares y sociales después de 31 días de internación.

El incidente ocurrió en la vivienda del sacerdote César Schmidt, quien conectó una malla sima a 220 voltios, provocando la descarga que afectó gravemente al menor.

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Schmidt fue imputado por "intento de homicidio" debido a la gravedad de sus acciones, y se encuentra bajo investigación mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

El regreso de Esteban a su hogar marca un paso importante en su recuperación física y emocional, y la comunidad continúa acompañando a la familia en este difícil proceso.

Familia Cura Niño
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