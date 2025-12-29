Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

El incendio se desató en el local perteneciente a la inmobiliaria Lorenzon, ubicada en las calles Tucumán y Laprida de Paraná. No hubo heridos.

29 de diciembre 2025 · 18:26hs
El Incendio fue en una inmobiliaria del centro de Paraná

El Incendio fue en una inmobiliaria del centro de Paraná

Un incendio se registró en la tarde de este lunes en una inmobiliaria ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Laprida, en pleno centro de la ciudad de Paraná, generando preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

El inicio del incendio

El foco ígneo se desató en el local perteneciente a la inmobiliaria Lorenzon, donde por causas que aún se investigan comenzó a propagarse el fuego, afectando parte de las instalaciones. De inmediato, se dio aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención.

Rigen en todo el territorio provincial las medidas de control del fuego con la prohibición de realizar quemas durante la temporada estival 

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Un incendio en una vivienda de calle Suipacha en Paraná causó importantes daños materiales y dejó varias personas afectadas por inhalación de humo.

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a inmuebles linderos. En forma conjunta, efectivos de la Policía de Entre Ríos colaboraron en el operativo, ordenando el tránsito y resguardando el perímetro para facilitar el accionar de los equipos de emergencia.

Gracias al rápido despliegue y a la coordinación entre las fuerzas, el fuego pudo ser controlado en pocos minutos, sin que se registraran personas heridas. Tampoco fue necesario evacuar viviendas cercanas, aunque algunos vecinos manifestaron su preocupación por la densa humareda que se generó en el sector.

Si bien no se reportaron víctimas, el siniestro provocó daños materiales, cuya magnitud aún no fue determinada. Personal especializado realizó tareas de enfriamiento y ventilación del lugar para evitar posibles rebrotes del incendio.

Por el momento, las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación.

Incendio inmobiliaria Tucumán
Noticias relacionadas
detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en entre rios

Detienen a sospechoso de incendiar una escuela rural en Entre Ríos

tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

La escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el kilómetro 11,5 de la ruta provincial N° 7, en Piedras Blancas sufrió un acto de vandalismo e incendio

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

El siniestro se dio a la altura de Pedernal en el departamento Concordia.

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Ver comentarios

Lo último

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

Ander Herrera seguirá un año más en Boca

Ander Herrera seguirá un año más en Boca

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

Ultimo Momento
La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

Ander Herrera seguirá un año más en Boca

Ander Herrera seguirá un año más en Boca

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite del hockey sobre patines

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite del hockey sobre patines

Policiales
Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Ovación
Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

El Chuzito González jugará nuevamente en Atenas de Córdoba

El Chuzito González jugará nuevamente en Atenas de Córdoba

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

La provincia
La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite del hockey sobre patines

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite del hockey sobre patines

Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Dejanos tu comentario