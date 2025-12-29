Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

El incendio se desató en el local perteneciente a la inmobiliaria Lorenzon, ubicada en las calles Tucumán y Laprida de Paraná. No hubo heridos.

El Incendio fue en una inmobiliaria del centro de Paraná

Un incendio se registró en la tarde de este lunes en una inmobiliaria ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Laprida , en pleno centro de la ciudad de Paraná , generando preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

El foco ígneo se desató en el local perteneciente a la inmobiliaria Lorenzon , donde por causas que aún se investigan comenzó a propagarse el fuego, afectando parte de las instalaciones. De inmediato, se dio aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención.

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a inmuebles linderos. En forma conjunta, efectivos de la Policía de Entre Ríos colaboraron en el operativo, ordenando el tránsito y resguardando el perímetro para facilitar el accionar de los equipos de emergencia.

Gracias al rápido despliegue y a la coordinación entre las fuerzas, el fuego pudo ser controlado en pocos minutos, sin que se registraran personas heridas. Tampoco fue necesario evacuar viviendas cercanas, aunque algunos vecinos manifestaron su preocupación por la densa humareda que se generó en el sector.

Si bien no se reportaron víctimas, el siniestro provocó daños materiales, cuya magnitud aún no fue determinada. Personal especializado realizó tareas de enfriamiento y ventilación del lugar para evitar posibles rebrotes del incendio.

Por el momento, las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación.