Newell's va por el arquero Gabriel Arias

Newell's va por el futbolista que quedará libre en Racing a fin de año y aparece como una opción de experiencia para competir en el puesto.

30 de diciembre 2025 · 13:25hs
Newells apunta al experimentado arquero.

Newell's apunta al experimentado arquero.

Newell’s Old Boys de Rosario abrió la búsqueda para reforzar el arco y en las últimas horas aceleró gestiones por Gabriel Arias, arquero de amplia trayectoria y ex seleccionado chileno que está a punto de quedar libre en el Racing Club de Avellaneda.

Aunque no era una prioridad inicial, la dirigencia decidió moverse ante las dudas que dejó el rendimiento de Juan Espínola y la falta de un dueño claro del puesto tras la salida de Keylor Navas.

Nikola Jokic en el piso con dolor en su rodilla izquierda, una imagen que preocupó al mundo de la NBA.

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Vegetti y Ávila son los jugadores que podrían llegar a Boca.

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

La dupla técnica Sergio Gómez-Favio Orsi, que conoce a Arias de su paso por Godoy Cruz, no terminó conforme con lo mostrado por el arquero paraguayo en el último campeonato y pidió un competidor de jerarquía.

Gabriel Arias, la principal opción

En ese contexto apareció el nombre del experimentado arquero de 38 años, quien perdió la titularidad en Racing frente a Facundo Cambeses y evalúa seriamente continuar su carrera en el fútbol argentino.

Si bien la idea inicial de Arias era regresar a Chile o, incluso, analizar el retiro, la propuesta concreta de Newell’s reactivó su interés por seguir jugando. El arquero cuenta con la ventaja de no ocupar cupo de extranjero y llegaría con el pase en su poder, lo que facilitó negociaciones que hoy están bien encaminadas, con la posibilidad de un vínculo a préstamo por un año.

Actualmente, el plantel de Newell's cuenta con Juan Espínola, Williams Barlasina, Josué Reinatti y el juvenil Faustino Piotti, por lo que la llegada de Arias obligaría a reordenar el puesto.

En Racing, Arias disputó 254 partidos y ganó seis títulos desde 2018 y el arquero buscaría en Rosario una revancha futbolística y la chance de demostrar que sigue vigente bajo los tres palos.

