Newell's va por el arquero Gabriel Arias

Newell's va por el futbolista que quedará libre en Racing a fin de año y aparece como una opción de experiencia para competir en el puesto.

Newell’s Old Boys de Rosario abrió la búsqueda para reforzar el arco y en las últimas horas aceleró gestiones por Gabriel Arias, arquero de amplia trayectoria y ex seleccionado chileno que está a punto de quedar libre en el Racing Club de Avellaneda.

Aunque no era una prioridad inicial, la dirigencia decidió moverse ante las dudas que dejó el rendimiento de Juan Espínola y la falta de un dueño claro del puesto tras la salida de Keylor Navas.

La dupla técnica Sergio Gómez-Favio Orsi, que conoce a Arias de su paso por Godoy Cruz, no terminó conforme con lo mostrado por el arquero paraguayo en el último campeonato y pidió un competidor de jerarquía.

Gabriel Arias, la principal opción

En ese contexto apareció el nombre del experimentado arquero de 38 años, quien perdió la titularidad en Racing frente a Facundo Cambeses y evalúa seriamente continuar su carrera en el fútbol argentino.

Si bien la idea inicial de Arias era regresar a Chile o, incluso, analizar el retiro, la propuesta concreta de Newell’s reactivó su interés por seguir jugando. El arquero cuenta con la ventaja de no ocupar cupo de extranjero y llegaría con el pase en su poder, lo que facilitó negociaciones que hoy están bien encaminadas, con la posibilidad de un vínculo a préstamo por un año.

Actualmente, el plantel de Newell's cuenta con Juan Espínola, Williams Barlasina, Josué Reinatti y el juvenil Faustino Piotti, por lo que la llegada de Arias obligaría a reordenar el puesto.

En Racing, Arias disputó 254 partidos y ganó seis títulos desde 2018 y el arquero buscaría en Rosario una revancha futbolística y la chance de demostrar que sigue vigente bajo los tres palos.