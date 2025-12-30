Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Este martes en Entre Ríos se espera una jornada muy calurosa, con una máxima de 35 grados, sol predominante y viento del sector este

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un martes con temperaturas muy elevadas en Entre Ríos. Hay varios departamentos que están bajo alerta amarillo por calor extremo.

En tanto, y de acuerdo al pronóstico, se espera que pueda haber algunas precipitaciones o chaparrones aislados el jueves 1 de enero, principalmente, por la tarde.

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo agobiante

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 35 y los 37 grados esta jornada, pero se espera que el último día del año, en vísperas a Año Nuevo, tengan picos de hasta 39 en algunas ciudades.

El calor extremo en la región afecta gran parte de la producción hortícola

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 20 grados de mínima y 35 grados de máxima. Para este martes en la capital y departamentos aledaños, se anuncia cielo parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 20 grados de mínima y 34 grados de máxima. En estas localidades también se espera un día parcialmente nublado.

*En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 21 grados de mínima y 37 grados de máxima. Allí se aguarda un día ligeramente nublado durante toda la jornada.