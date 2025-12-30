Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Este martes en Entre Ríos se espera una jornada muy calurosa, con una máxima de 35 grados, sol predominante y viento del sector este

30 de diciembre 2025 · 09:04hs
Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Foto UNO
Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un martes con temperaturas muy elevadas en Entre Ríos. Hay varios departamentos que están bajo alerta amarillo por calor extremo.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 35 y los 37 grados esta jornada, pero se espera que el último día del año, en vísperas a Año Nuevo, tengan picos de hasta 39 en algunas ciudades.

Finde largo 1.jpg
Se intensifica la ola de calor en Entre R&iacute;os: A&ntilde;o Nuevo agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo agobiante

En tanto, y de acuerdo al pronóstico, se espera que pueda haber algunas precipitaciones o chaparrones aislados el jueves 1 de enero, principalmente, por la tarde.

La lechuga es uno de los cultivos que más sufre el calor extremo

El calor extremo en la región afecta gran parte de la producción hortícola

Hondo pesar causó este lunes el fallecimiento de Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica y exdirector del Hospital Materno Infantil San Roque.

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 20 grados de mínima y 35 grados de máxima. Para este martes en la capital y departamentos aledaños, se anuncia cielo parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 20 grados de mínima y 34 grados de máxima. En estas localidades también se espera un día parcialmente nublado.

*En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 21 grados de mínima y 37 grados de máxima. Allí se aguarda un día ligeramente nublado durante toda la jornada.

Entre Ríos Ola de Calor Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
Según el SMN, este martes se espera que haya otra jornada agobiante en varias localidades entrerrianos. 

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos implementó, a partir de este lunes, la tarjeta SUBE en servicios interurbanos que conectan Paraná con otras localidades

SUBE: la tarjeta se implementa en servicios interurbanos

Ola de calor: en Entre Ríos este lunes la temperatura alcanzará los 34 grados

Ola de calor: en Entre Ríos este lunes la temperatura alcanzará los 34 grados

La inteligencia artificial gana terreno en la búsqueda de talentos

Más empresas usan inteligencia artificial para seleccionar personal

Ver comentarios

Lo último

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Ultimo Momento
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Policiales
Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ovación
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

La provincia
Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Dejanos tu comentario