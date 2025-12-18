Paraná: repavimentan un tramo de calle Antonio Crespo

Repavimentan y optimizan desagües pluviales en un tramo de calle Antonio Crespo. La obra integral contempla drenajes y desagües pluviales, desde avenida Don Bosco hacia el norte. Con la intervención del Municipio y fondos 100% paranaenses, se brinda respuesta a una demanda de los vecinos de la zona y se mejora el tránsito vehicular.

La obra ejecutada por la Municipalidad abarca tres cuadras con renovación de pavimento, sumado a los desagües pluviales y drenajes que permitirán un mejor escurrimiento del agua cuando se producen precipitaciones abundantes.

repavimentación calles Paraná 1

“Estamos realizando una obra de drenajes y desagües pluviales, que se completa con asfaltado de Antonio Crespo, desde Don Bosco hacia el norte. Teníamos alguna dificultad con los escurrimientos de agua y eso generaba inconvenientes a los vecinos”, expresó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

repavimentación calles Paraná 2

El funcionario adelantó que la intervención se completará en menos de un mes. “Ha sido una demanda de bastante tiempo y es un sector que tiene un tránsito importante. La idea es concluir lo antes posible y dejarlo en condiciones en lo que atañe a la captación de agua como del sector donde se pavimenta”, dijo.