La reforma laboral de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero

El oficialismo libertario consiguió un dictamen de mayoría sobre la reforma laboral que quiere Javier Milei, pero la discusión en el recinto será en febrero.

18 de diciembre 2025 · 18:45hs
El oficialismo libertario consiguió este jueves un dictamen de mayoría sobre la reforma laboral que quiere el Gobierno de Javier Milei, pero la discusión en el recinto se estirará al 10 de febrero. La propia Patricia Bullrich lo anunció en el plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

Javier Milei necesita más consensos

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

