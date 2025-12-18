Uno Entre Rios | El País | Hidrovía Paraná-Paraguay

Hidrovía Paraná-Paraguay: llamado oficial a licitación de la Vía Navegable Troncal

El nuevo concesionario de la Hidrovía Paraná-Paraguay deberá ejecutar obras largamente postergadas. El llamado está previsto el 27 de febrero.

18 de diciembre 2025 · 18:30hs
El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación para la concesión y modernización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con apertura de sobres prevista para el viernes 27 de febrero de 2026, a las 13. Además se realizará la publicación de los pliegos en la plataforma electrónica contrat.ar, utilizada para las concesiones del Estado nacional.

Detalles de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay

Uno de los ejes centrales del proceso es el procedimiento de observaciones a los pliegos, convocado mediante la Resolución Nº 61 del 4 de diciembre de 2025, que habilitó durante 10 días la presentación de sugerencias y consultas sobre aspectos técnicos, ambientales y operativos.

En ese período se recibieron 40 presentaciones de empresas dragadoras, cámaras sectoriales, particulares y asociaciones civiles, lo que permitió introducir ajustes relevantes al esquema licitatorio.

Como resultado de ese intercambio, el Gobierno acordó con las cámaras empresarias una serie de modificaciones clave a los pliegos, entre las que se destacan la disminución de la tarifa mínima, la readecuación del plan económico-financiero, la reexpresión de la cláusula de estabilidad tributaria, cambios en anexos contractuales, ajustes en los plazos de renovación de boyas, la actualización de batimetrías y modificaciones técnicas vinculadas al dragado, el balizamiento y el diseño de buques, con impacto directo en la operatividad de la hidrovía.

La licitación apunta a modernizar una infraestructura estratégica para la Argentina, ya que la VNT es clave para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior, tanto para los exportadores como para los productores locales.

El proceso licitatorio fue elaborado a partir de un trabajo conjunto entre el Estado nacional, el sector privado, las provincias y los usuarios de la Hidrovía, con instancias formales como las Mesas de Diálogo Interjurisdiccional y la audiencia pública ambiental, orientadas a construir un marco de consenso y previsibilidad.

Detalles de la licitación

Además, el Gobierno contó con respaldo técnico internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), que certificó la transparencia del proceso y señaló que al menos ocho grandes empresas globales están en condiciones de competir, lo que refuerza el carácter competitivo de la licitación.

La Vía Navegable Troncal concentra más del 80% del comercio exterior argentino y resulta vital también para el flujo comercial de Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y Bolivia, consolidando su rol estratégico a nivel regional.

El nuevo concesionario deberá ejecutar obras largamente postergadas, reclamadas desde hace más de una década por exportadores, importadores, empresarios industriales y el sector agroexportador, con el objetivo de mejorar la capacidad y eficiencia de la vía navegable.

La licitación se realizará bajo un modelo de riesgo empresarial, sin aval del Estado y sin costo para los contribuyentes, en el que el sector privado asume la inversión necesaria para la modernización de la hidrovía.

En este marco, el Gobierno busca consolidar un modelo de gestión moderno, competitivo y transparente, con reglas claras, previsibilidad y una reducción estructural de los costos logísticos, transformando a la principal vía de comercio exterior del país en una palanca de desarrollo para la Argentina y la región.

