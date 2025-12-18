Uno Entre Rios | Ovación | Martín Palermo

Martín Palermo opinó sobre los rumores del traspaso de Borja a Boca

El Titán se refirió a la chance de que Borja arribe al Xeneize y dejó una definición que sorprendió, más allá de su pasado reciente en la vereda del frente.

18 de diciembre 2025 · 17:27hs
Miguel Borja quedó en el centro de la escena tras una declaración que hizo ruido. El delantero colombiano no cerró la puerta a Boca pese a tener contrato con River y dejó abierta una posibilidad que parecía impensada. “Uno nunca puede cerrar la puerta o decir de esta agua no beberé”, dijo el Colibrí una semana atrás, generando una fuerte ola de repercusiones tanto en Núñez como en La Ribera.

En ese contexto, un ídolo de Boca como Martín Palermo fue consultado en ESPN F12 sobre si imagina a Borja con la camiseta azul y oro. El colombiano viene de varios años en River y quedará libre a fines de 2025, un detalle que suma condimentos a una eventual negociación en este mercado.

La tajante respuesta del Titán sorprendió por su claridad y falta de prejuicios. “No es un jugador identificado con River para que no pueda jugar en Boca. No lo creo ”, sostuvo el máximo goleador en la historia del Xeneize, marcando una diferencia histórica y un simple paso por el club rival.

Además, Palermo analizó el rendimiento del atacante. Consideró que Borja puede ser una alternativa válida si recupera su mejor versión, aquella que mostró en otro tramo de su etapa en Núñez, bajo la conducción de Martín Demichelis.

Si es el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles ”, explicó el DT de reciente salida del Fortaleza, aunque también fue crítico al señalar que con Marcelo Gallardo no logró destacarse. Para el Titán, el funcionamiento colectivo fue clave en esa merma de rendimiento.

Además, Palermo volvió a manifestar su anhelo muy firme de ser en un futuro el entrenador del Xeneize, al igual que el club que lo formó futbolísticamente. "Mi deseo es dirigir a Boca y a Estudiantes en algún momento", aseveró.

Mientras tanto, desde Boca ya se mueven en silencio. Según pudo saber TyC Sports, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme planea comunicarse con Borja y ponerle una oferta sobre la mesa, con la intención de explorar una negociación que, hasta hace poco, parecía imposible.

