Incautaron droga en un camión que llevaba donaciones para inundados

El narcotráfico no cesa en su accionar de buscar evadir los controles de las fuerzas de seguridad para hacer llegar su mercancía a destino. Por aire, por agua o tierra. No importa la forma, los narcos siempre van mutando la manera de enviar sus cargamentos. Así como se aprovechan de las personas más vulnerables para que transporten el estupefaciente, ya sea cocaína o marihuana en sus cuerpos, a cambio de unos pesos, también sacan rédito de una situación sensible como la que atraviesan las familias inundadas. Según quedó al descubierto el miércoles a la tarde, un camión que transportaba ayuda para las personas inundadas en la ciudad de Concordia traía marihuana oculta entre las donaciones.