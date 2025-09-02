Uno Entre Rios | Ovación | Fernando Gago

Fernando Gago se fue abucheado y agredido en México

Tras la derrota del Necaxa por 3-0 ante Xolos, la hinchada de los Rayos le arrojaron botellas e insultaron a Fernando Gago.

2 de septiembre 2025 · 18:56hs
El momento en el que Fernando Gago se retiraba insultado de la cancha.

El momento en el que Fernando Gago se retiraba insultado de la cancha.

El entrenador argentino del Necaxa de México, Fernando Gago, se retiró del estadio Caliente de Tijuana abucheado y agredido por los hinchas propios que le arrojaron botellas al culminar la derrota 3-0 ante los Xolos por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX.

Los Rayos sumaron su tercera derrota consecutiva en Tijuana al caer 3-0 con los Xolos de dicha ciudad y los hinchas Rojiblancos expresaron su descontento con el entrenador ex Boca de la peor manera.

Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Con abucheos y arrojándole botellas, los hinchas de Necaxa despidieron a su propio entrenador cuando se retiraba al vestuario tras alcanzar los 300 minutos sin goles. El equipo rojiblanco ganó uno solo de los siete partidos del torneo y se ubica en el 15° lugar.

Tras la catastrófica derrota, Gago aseguró que es el “máximo responsable. Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible".

Fernando Gago México Necaxa Torneo Apertura
Noticias relacionadas
La Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza.

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Jorge Sampaoli no trabaja desde enero de este año.

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

Charlier consiguió seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en Aldosivi.

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

concordia se prepara para una nueva edicion del encuentro del bagre amarillo

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

Ver comentarios

Lo último

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Ultimo Momento
El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Dura crítica de Domingo Cavallo al plan económico del gobierno de Javier Milei

Dura crítica de Domingo Cavallo al plan económico del gobierno de Javier Milei

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Policiales
Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ovación
Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

La provincia
El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para una parte de Entre Ríos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Dejanos tu comentario