El entrenador argentino del Necaxa de México, Fernando Gago, se retiró del estadio Caliente de Tijuana abucheado y agredido por los hinchas propios que le arrojaron botellas al culminar la derrota 3-0 ante los Xolos por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX.
Fernando Gago se fue abucheado y agredido en México
Los Rayos sumaron su tercera derrota consecutiva en Tijuana al caer 3-0 con los Xolos de dicha ciudad y los hinchas Rojiblancos expresaron su descontento con el entrenador ex Boca de la peor manera.
Con abucheos y arrojándole botellas, los hinchas de Necaxa despidieron a su propio entrenador cuando se retiraba al vestuario tras alcanzar los 300 minutos sin goles. El equipo rojiblanco ganó uno solo de los siete partidos del torneo y se ubica en el 15° lugar.
Tras la catastrófica derrota, Gago aseguró que es el “máximo responsable. Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible".